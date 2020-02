Qu’est-il arrivé à Ricardo Gómez après avoir dit au revoir à «Dis-moi comment c’est arrivé»?

Le 25 février 1994, l’acteur Ricardo Gómez est arrivé dans le monde. Ça ne prendrait pas longtemps pour le rencontrer, eh bien à seulement 7 ans, il est entré dans le petit écran avec un rôle qui allait changer sa vie pour toujours, celui de Carlos Alcántara dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’. Une immersion précoce dans le monde de l’interprétation qui a offert au public la possibilité de regarder le personnage et l’acteur grandir en même temps, qui, saison après saison, a montré son évolution.

Une aventure à laquelle Gomez a décidé de mettre un terme à son abandon de la série dans la saison 19, obligeant l’équipe à modifier le scénario pour offrir aux fans de la série une sorte de première finale de celle-ci qui servirait de toile de fond à une longue carrière dans la fiction de la télévision espagnole et de Ganga Producciones. L’acteur, qui avait entièrement consacré sa vie professionnelle à “ Dites-moi ”, voulait essayer de nouvelles directions sans liens, il a donc dit au revoir à l’équipe et au grand public avec un chapitre qui fait déjà l’histoire de notre télévision. Après plus d’un an depuis la diffusion de cet épisode, Dans FormulaTV, nous faisons le point sur la poursuite de la trajectoire de Gómez au-delà de la fiction qui l’a vu naître et grandir comme interprète.

1 Plus de télévision avec «Vivre sans permission»

Ricardo Gómez avec Carlos Hipólito dans «Vivre sans permission»

Les émissions des derniers chapitres de Ricardo Gómez dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’ ont coïncidé dans le temps de diffusion (pas de jour) avec ‘Vivre sans permission’, la série Telecinco avec José Coronado. Avec cette fiction, l’acteur a non seulement quitté la chaîne, acceptant le rôle d’Alejandro, mais a également quitté le registre. Son personnage, loin de ressembler à Carlos Alcantara, cela lui a donné l’occasion de faire ses preuves dans d’autres rôles d’interprétation et démontrer son talent d’acteur donnant vie à un personnage homosexuel.

Cependant, bien que l’oiseau ait quitté le nid, ne pouvait pas se sentir seul dans cette nouvelle aventure. Dans «Vivre sans permission», il a travaillé main dans la main avec Claudia Traisac, l’actrice qui a donné la vie à Julia, la petite amie des Sagrillas de Carlos Alcántara dans la série TVE. De plus, Carlos Hipólito, qui est voix-off dans les chapitres «Tell me», il a joué son père dans la fiction de Telecinco. Donc tout restait en famille.

2 Sur les planches à côté d’Echanove

Ricardo Gómez et Juan Echanove dans ‘El hormiguero’

La première fois de Ricardo Gomez dans le monde du théâtre était sur les tables du Théâtre Lope de Vega jouant Chip, de “Beauty and the Beast”. Un espace dont il n’a jamais dit au revoir, car déjà en combinaison avec son travail dans la série de la famille Alcántara, il a fait ses débuts au Théâtre romain de Mérida avec La Orestiada, une pièce de José Carlos Plaza dans laquelle l’acteur lui-même a joué le rôle principal.

Terminé son aventure dans “ Tell me ”, le Madrid a de nouveau gravi les échelons, et l’a fait par la main de Juan Echanove, qui était également partenaire de la fiction TVE dans le rôle de Miguel Alcantara. Les acteurs et amis ont visité la géographie espagnole au cours du mois de décembre 2018 avec “Rojo”, une œuvre dirigée par Echanove lui-même basé sur une histoire du dramaturge John Logan dans laquelle les deux étaient les seuls personnages sur scène

3 “Mammon”

Le casting de “Mammon”

Les projets de théâtre se poursuivent en 2020 pour Ricardo Gómez, qui une fois de plus monte sur les tables de théâtre avec “Mammón”, le travail des Catalans Nao Albet et Marcel Borràs dans lequel ce il se joue avec l’actrice Irene Escolar. Un travail qui lui a valu la reconnaissance avec un Silver Frames 2018 dans la catégorie du meilleur acteur de théâtre.

4 Projet de film avec “The Substitute”

Ricardo Gomez

Avec la fin de son stage dans ‘Tell me’ non seulement il n’a pas fermé les portes de la télévision, mais a rouvert le théâtre … et le cinéma. Après son rôle dans le célèbre “1898: le dernier des Philippines”, un film qui lui a valu la nomination pour Goya comme meilleur acteur révélation, l’interprète a tourné le court métrage “A story backwards” avec Nadia de Santiago. En 2020, Gómez revient sur grand écran avec des projets tels que “The Substitute”, un thriller policier qui fera travailler l’acteur au printemps, quand il commencera le tournage. Dans ce projet soutenu par RTVE, celui qui a donné vie à Carlos Alcántara pendant 17 ans partagera un écran avec des acteurs comme Pere Ponce, qui a joué le père Eugenio dans les premières saisons de ‘Tell Me’, et Nuria Herrero. Mais ce n’est pas le seul lien avec San Genaro. Le film est réalisé par Óscar Aibar, réalisateur d’une grande partie des chapitres des dernières saisons de la fiction TVE, qui s’est également occupé de l’épisode d’adieu de Gomez.

5 Main dans la main avec Bruna Cusí

Bruna Cusí et Ricardo Gómez dans “Mía y Moi”

D’un projet de film, nous passons à un film déjà tourné dans lequel Ricardo Gómez et Bruna Cusí servent de frères sur grand écran pour avec les débuts de Borja de la Vega, un film attendu pour 2020. Dans cette histoire, les deux acteurs incarnent Mia et Moi, des noms qui donnent le titre au film, deux frères qui se retirent dans la maison familiale à la campagne après la mort de leur mère. Un film qui présente un casting de gala, formé par les lauréats d’un prix Goya, comme Cusí elle-même pour son rôle dans “Summer 1993” ou Eneko Sargadoy pour “Handía”.

