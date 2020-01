Qu’est-il arrivé à Sam Mechelewski? 24 heures de garde à vue révèlent de sombres détails sur le meurtre de 2018 – HITC

Les 24 heures de garde à vue de Channel 4 sont de retour sur nos écrans avec une horrible affaire de meurtre.

Bien qu’il y ait toujours le temps pour un drame bien scénarisé et captivant de se coincer les dents, parfois vous ne pouvez tout simplement pas battre une série documentaire réelle.

Que ce soit l’un des documentaires légendaires sur la faune de David Attenborough ou quelque chose de plus granuleux et terre-à-terre comme les 24 heures de garde à vue de Channel 4, il y aura toujours un appétit pour de tels programmes.

Ce dernier, 24 Hours in Police Custody, vient de revenir sur Channel 4 pour sa neuvième série, un épisode en deux parties intitulé Murder in the Woods.

24 heures de garde à vue – Meurtre dans les bois

La nouvelle série de 24 heures en garde à vue est arrivée le lundi 6 janvier et permet aux téléspectateurs de suivre les policiers du Cambridgeshire alors qu’ils tentent de résoudre le meurtre macabre de Sam Mechelwski, 20 ans, dont le corps a été retrouvé dans le parc national Hinchingbrooke à Huntington le 31 janvier 2018.

L’officier enquêteur principal de l’incident est DCI Adam Gallop que nous suivons tout au long de l’épisode alors qu’il examine la scène du crime, identifie et arrête les suspects avant de les interroger.

Tout cela, et chaque tour de rôle fascinant, est dramatiquement capté par la caméra et donne un aperçu fascinant de la vie des policiers ainsi que de se plonger dans une affaire bien médiatisée.

Après le premier épisode diffusé le 6 janvier, l’épisode final de la série en deux parties suit à 21h le 7 janvier 2020.

Qu’est-il arrivé à Sam Mechelewski?

L’épisode en deux parties est centré sur le meurtre de Sam Mechelewski, 20 ans.

Sam Mechelewski, dont le corps a été retrouvé par un promeneur de chien vers 13h30 le 31 janvier 2018, aurait été attiré dans les bois du parc national de Hinchingbrooke la veille par une paire d’amis, Jordan Shepherd, 25 ans, et Ashley White, 22 ans, qui a poignardé Michelewski et l’a battu avec une batte de baseball.

Lorsque le corps de Michelewski a été examiné, il a été constaté qu’il avait plus de 20 blessures distinctes.

Cependant, il y avait très peu de preuves sur les lieux quant à qui a tué Sam et son téléphone et le couteau qui a été utilisé pour le meurtre n’a pas été trouvé sur les lieux.

Ce que les policiers ont découvert, cependant, était un cahier sur le corps de Michelewski, liant Sam et ses deux tueurs.

Les trois personnes impliquées étaient des trafiquants de drogue – principalement du cannabis – et on pense que la raison pour laquelle Michelewski a été tué est que ses deux amis étaient censés être jaloux de Sam, car ses efforts de vente de drogue ont été beaucoup plus réussis.

Plus de détails ici.

Qu’est-il arrivé à ses tueurs?

Dans les jours qui ont suivi le meurtre, Jordan Shepherd et Ashley White ont soi-disant fait une frénésie de shopping somptueuse avec de l’argent qui aurait été prélevé sur le portefeuille de Sam.

Cependant, les deux ont finalement été arrêtés par la police au cours d’une enquête qui a duré un an.

Jordan Shepherd et Ashley White se sont mutuellement accusés du meurtre et ont plaidé non coupables du meurtre.

Un jury de trois hommes et huit femmes a délibéré pendant cinq jours sur l’affaire à Cambridge Crown Court avant que les meurtriers ne soient reconnus coupables le 28 janvier 2019, presque un an exactement après le meurtre lui-même.

Les deux hommes ont tous deux été condamnés à la prison à vie.

Le deuxième épisode du Murder in the Woods en deux parties se rendra sur nos écrans à 21h le 7 janvier 2020.