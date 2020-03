Qu’est-il arrivé à Taggert quand il a essayé de sauver Trina et Cam?

Les choses chauffent à l’hôpital général depuis l’introduction de Cyrus Renault. L’introduction du personnage a poussé plusieurs adolescents de la série dans une voie dangereuse à cause des adultes dans leur vie. Les événements de la semaine dernière ont même provoqué quelque chose de choquant pour Marcus Taggert.

(L-R) ‘General Hospital’ stars William Lipton et Sydney Mikayla | Télévision Walt Disney / Todd Wawrychuk

Taggert a récemment été révélé comme le père de Trina Robinson

Après le teaser du feuilleton révélé pendant des semaines et des semaines, il a finalement été confirmé que Taggert (Réal Andrews) était le père de Trina (Sidney Mikayla). La révélation est venue suite aux théories selon lesquelles Trina pourrait être la fille de Taggert ou la fille de Curtis Ashford ou Nikolas Cassadine.

Même s’il a été confirmé que Taggert est le père de Trina, de nombreux fans pensent toujours qu’il y a plus dans l’histoire.

On pense que la star de Passions, Brook Kerr, qui vient d’être lancée à l’hôpital général, sera la mère de Trina ou une autre parente.

Voici ce qui s’est passé lorsque le détective a protégé Trina et Cam

Au cours de l’épisode de vendredi, Taggert et Curtis Ashford sont allés sauver Trina et Cameron Webber (William Lipton), qui ont tous deux été kidnappés par une personne affiliée à Cyrus.

Il a une vendetta contre Jordan Ashford et Taggert, qui l’ont abattu il y a des années lors d’un trafic de drogue.

Cameron peut se libérer et Curtis fait sortir Trina, mais Taggert est abattu au milieu de tout.

Après plus de va-et-vient, Curtis et Jason sont en mesure d’intervenir, et ce dernier appelle le 911 pour obtenir de l’aide pour Taggert, qui supplie Curtis de prendre soin de Trina.

Plusieurs hommes de Cyrus sont morts, mais plusieurs se sont également enfuis. Les spoilers des épisodes de la semaine prochaine sur Soaps.com montrent que «plusieurs victimes sont admises aux urgences de l’hôpital», «Jason affronte Curtis» et «Jordan est furieux». Tous ces points d’histoire sont probablement liés aux retombées de l’enlèvement et de la fusillade.

Inutile de dire que le scénario impliquant Cyrus et son plan pour se venger est loin d’être terminé.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.