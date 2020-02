Qu’est-il arrivé à The Furchester Hotel sur Netflix?

Le Furchester Hotel n’est plus sur Netflix au grand dam des nombreux parents aux États-Unis. Pourquoi le Furchester Hotel a-t-il quitté Netflix, reviendra-t-il et sinon, où sera-t-il diffusé ensuite? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Sesame Street est un aliment de base dans de nombreuses enfances d’enfants et la série à succès a vu de nombreuses retombées et itérations au fil des ans. L’une de ces retombées était le deuxième titre britannique nommé The Furchester Hotel. Il a été produit pour Cbeebies et s’est déroulé sur trois saisons et contient plus de 100 épisodes.

Situé dans un hôtel délicat, nous voyons des visages familiers, notamment Elmo et le Cookie Monster, qui résolvent les problèmes des clients de l’hôtel.

La série était diffusée sur Netflix depuis février 2017 avant d’être supprimée le 1er février 2020.

Pour ceux qui ne le savent pas, Netflix ne possède pas la plupart du contenu de sa bibliothèque. Dans la plupart des cas, Netflix octroie des licences sur les séries et les films aux titulaires des droits d’auteur pour des périodes fixes.

Où le Furchester Hotel sera-t-il diffusé ensuite?

Jusqu’en février 2020, Netflix était le seul endroit à regarder The Furchester Hotel et n’était pas disponible sur les services de vidéo à la demande ou à notre connaissance, sur les supports physiques.

Nous avons contacté les studios de la BBC qui sont les principaux distributeurs de la série qui nous ont informés, bien qu’ils distribuent la série dans certains endroits, ils ne le font pas aux États-Unis. Ils nous ont décrit ce qui suit:

Bien que cette série ait été produite en association avec la BBC, BBC Studios ne détient pas les droits de distribution pour l’Amérique et nous n’avons donc aucune information sur la disponibilité internationale.

Aux États-Unis, la série ressemble à sa distribution par Universal Kids. Nous avons contacté Universal pour connaître les plans de streaming, mais nous n’avons toujours pas entendu de réponse.

Cependant, nous nous attendons actuellement à ce que l’hôtel Furchester fasse partie de la gamme Peacock lors de son lancement dans quelques mois. Il convient de noter qu’il n’a pas été explicitement mentionné pour faire partie de la gamme.

Nous garderons ce message à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

