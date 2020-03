Qu’est-il arrivé au bébé de Nina? Voici Cynthia Watros dit sur les théories

L’un des plus grands mystères de l’hôpital général est l’identité de la fille de Nina Reeves. Cynthia Watros, qui joue le personnage, dit qu’elle a vu toutes les théories des fans en ligne et a donné une certaine perspective sur le scénario et où cela pourrait aller.

Cynthia Watros | Nick Agro via .

Nina Reeves sur «l’hôpital général»

Le personnage de Nina Reeves a été présenté pour la première fois à l’Hôpital général en 2014, dépeint par Michelle Stafford, vétéran du feuilleton de jour.

Lorsque Stafford a quitté la série en 2019 pour retourner dans The Young and the Restless pour jouer Phyliss Summers, l’ancienne élève de Lost, Cynthia Watros, a pris le relais. Ironiquement, Cynthia Watros était également sur The Young and the Restless à un moment donné.

Le personnage a été référencé pour la première fois sur le savon en 2014 comme l’épouse comateuse de Silas Clay qui a fait une surdose de drogue lorsqu’elle a découvert qu’il avait une liaison avec Ava Jerome. Depuis lors, elle était dans le coma. Nathan West, le frère de Nina, pense que Silas a tenté de la tuer. Cependant, c’est leur mère, Madeline Reeves, qui a mis sa fille dans le coma par accident lorsqu’elle a essayé de se débarrasser du bébé de Nina avec Silas.

Elle est arrivée à Port Charles hors du coma, sous le choc de Nathan et Silas. Elle semble être d’accord avec tous les changements qui se sont produits pendant son absence, mais il a été révélé qu’elle était en réalité sortie du coma depuis plus longtemps et qu’elle était partie terroriser l’appartement de Silas. Au lieu d’être bien avec tout, elle voulait se venger de tout le monde.

Le personnage est ensuite réorganisé (à la Franco) pour devenir une femme d’affaires prospère et la rédactrice en chef de Crimson.

Cynthia Watros propose des plats sur l’histoire de bébé de Nina

En 2018, il a été révélé que Nina avait effectivement donné naissance à son bébé avec Silas et que Madeline avait mis le bébé en adoption. Depuis lors, les théories se répandent sur qui est réellement le bébé. Quelques mois plus tard, un test ADN semble affirmer que Sasha Gilmore est la fille de Nina, mais le test a été falsifié par Valentin Cassadine. Watros a récemment interviewé TV Insider et a parlé de tout ce qui se passait.

Il existe de nombreuses théories sur qui est la fille de Nina, et beaucoup de gens pensent que ce pourrait être Willow Tait. Sur Willow et Nina, Watros a déclaré: «Elle sent ce que Willow vit. Nina peut complètement comprendre ce que c’est que d’aimer un enfant et de lui retirer cet enfant. Sasha en est un excellent exemple. Ces jours-ci, Nina ressent beaucoup de compassion envers Willow ces jours-ci. »

Certaines personnes pensent que Nelle Benson pourrait être sa fille. Parlant de Nelle et Nina, Watros a ajouté: «Je trouve la relation de Nelle et Nina vraiment intéressante. Nina a fait beaucoup d’erreurs dans son passé. Des choses qu’elle regrette. Elle avait une maladie mentale. Je pense qu’elle a toujours ça en elle. Elle a plus d’outils pour vivre une vie plus saine. Elle se voit beaucoup à Nelle. »

Concernant les théories sur ce qui est arrivé au bébé de Nina, Watros a déclaré: «J’ai lu certaines choses en ligne. J’aime tout. Certaines personnes pensent dans un sens. D’autres discutent qu’une autre théorie est ce qui est réel. Et je sais certaines choses que je ne peux bien sûr pas partager. Je pense que tout le monde va être extrêmement choqué [when the truth comes out]. Restons-en là. “

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.