Questions à répondre dans la troisième saison de Westworld

Nous sommes à quelques jours de la troisième saison de Westworld, la célèbre série HBO créée par Lisa Joy et Jonathan Nolan Et après avoir vu comment cette histoire dystopique concernait un parc d’attractions particulier, nous pensons qu’il y a cinq questions fondamentales qui doivent être résolues, en particulier lorsque les avancées de cette nouvelle saison montrent un nouveau scénario futuriste cyber, en plus de nouveaux personnages et de rencontres inattendues .

Est-ce que Westworld Park rouvrira?

Nous avons vu combien il est facile de faire revivre un hôte grâce à la technologie de pointe développée par Delos. Mais après les événements dramatiques de la dernière saison, verrons-nous la réouverture du parc?

À quoi ressemble le monde réel?

Les bandes-annonces de la troisième saison présentent le monde réel avec un look futuriste et en même temps minimaliste, plein de verre et de ciment. Comment ce monde sera-t-il présenté et quel sera désormais le rôle de Délos?

Tous les robots sont-ils désormais une menace?

En plus des androïdes, d’autres types de robots apparaissent dans les remorques: les robots de travail et de sécurité. Des groupes d’humains armés semblent attaquer certains d’entre eux. Y a-t-il une chance que les machines deviennent incontrôlables, mettant toute l’humanité en danger?

Qui est Caleb?

Quel sera le rôle de Caleb, un personnage joué par Aaron Paul, dans l’intrigue de la série? Dans l’un des teasers, le personnage parle de la vie d’une personne sans perspectives dans un monde qui promettait beaucoup plus. Quelles seront les répercussions de votre rencontre avec Dolores?

Quel est le rôle de Vincent Cassel?

Nous avons vu dans la bande-annonce que le personnage joué par la star française Vincent Cassel est chargé d’ordonner à Maeve (Thandie Newton) de poursuivre Dolores (Evan Rachel Wood).

Dans quelle mesure cet ordre sera-t-il pleinement respecté, étant donné que Maeve s’est améliorée, élevant son intelligence à un niveau supérieur à celui de tous les androïdes déjà créés?

Les stars de Westworld Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan. La troisième saison débute le 15 mars.

.