Questions que nous avons sur la saison 12, épisode 4

Doctor Who continue d’exciter les fans de science-fiction. La saison 12, épisode 4 de l’émission, «La nuit de la terreur de Nikola Tesla», nous a posé quelques questions. L’examen de ces questions pourrait nous donner une idée de l’orientation de Doctor Who.

Il est temps d’avertir le spoiler. Si vous n’avez pas vu l’épisode 4 de la saison 12 de Doctor Who, “La nuit de la terreur de Nikola Tesla”, arrêtez de lire maintenant. Si vous avez vu l’épisode ou si cela ne vous dérange pas, continuez à lire et explorez ces questions avec nous.

Que voulait vraiment le Skithra dans l’épisode 4 de la saison 12 de «Doctor Who»?

Dans la saison 12, épisode 4 de Doctor Who, nous sommes présentés à un nouvel ennemi: le Skithra. Ces extraterrestres ressemblent à des scorpions et ils semblent vouloir rien de plus pour que Tesla répare leur vaisseau et leurs armes. Bien qu’ils utiliseraient probablement ce navire et ces armes pour conquérir l’univers, il n’est pas clair contre qui ils se battraient dans l’épisode. La reine Skithra dit quelque chose au sujet de Tesla les préparant «pour la bataille», mais elle ne révèle pas avec qui son peuple se battrait.

Ne sont-ils que des conquérants? Reprennent-ils simplement d’autres planètes et volent-ils ensuite leurs ressources? Dans la saison 12, épisode 4 de Doctor Who, le docteur remarque que toute leur technologie provient d’autres races extraterrestres. Voulaient-ils donc conquérir la Terre et prendre toutes ses ressources?

Ou y avait-il un autre motif encore plus sinistre? Ça aurait pu être l’un ou l’autre. Ou, ils auraient pu simplement vouloir que Tesla répare leur vaisseau et leurs armes, puis ils seraient partis. C’est difficile à dire.

Les compagnons du Treizième Docteur retrouveront-ils un jour une vie normale?

Tosin Cole, Jodie Whittaker et Mandip Gill lors d’une projection et d’un panel de Doctor Who | Roy Rochlin / .

Au cours de la saison 12, épisode 4 de Doctor Who, Ryan Sinclair a collaboré avec Dorothy Skerritt, l’assistante de Tesla, sur la façon dont leurs génies excentriques respectifs ont changé leur vie. Ryan a parlé de la façon dont il vivait sa vie, allait travailler, «alors, boum, le docteur.» Dorothy a dit qu’elle était la même avant Tesla, voulant une carrière normale et «stable» jusqu’à ce qu’il lui montre «des choses impossibles . »Cela nous fait nous demander: Ryan, Graham et Yaz vont-ils jamais retourner à leur vie normale?

Pourraient-ils? Après avoir voyagé dans le temps et l’espace avec le Docteur, il serait difficile pour quiconque de reprendre sa vie normale. C’est probablement la raison pour laquelle la majorité des compagnons Doctor Who ne finissent pas par quitter le TARDIS quand ils sont prêts. Ils sont souvent contraints de partir d’une manière ou d’une autre, voire même de mourir.

Quant à ce que Ryan, Graham et Yaz feront, c’est difficile à savoir. Il est possible qu’ils soient différents des compagnons typiques et passent leur temps dans le TARDIS puis repartent quand ils le souhaitent. Il est également possible qu’un ou plusieurs d’entre eux décèdent ou soient contraints de partir pour quelque raison que ce soit.

Le treizième docteur dira-t-il jamais à Ryan, Graham et Yaz la vérité sur Gallifrey?

Au cours de la saison 12, les épisodes 1 et 2 de Doctor Who, la planète natale du docteur, Gallifrey, sont mentionnés. Ses compagnes sont finalement curieuses de savoir d’où elle vient et elle leur dit. Cependant, quand Yaz demande s’ils peuvent visiter, elle change rapidement de sujet. Au cours de la saison 12, épisode 3, les amis du Docteur remarquent que son humeur est en baisse et font de leur mieux pour lui remonter le moral.

Cependant, ils ne connaissent toujours pas toute la vérité pendant l’épisode 4 de la saison 12 de Doctor Who. Le sauront-ils? Le docteur leur dira-t-il ce qui est arrivé à Gallifrey et qui l’a fait? Ou va-t-elle garder ses amis dans le noir?

C’est difficile à dire, les choses pourraient aller dans les deux sens. Le Docteur ne semble pas toujours vouloir gérer ses propres problèmes. Pourtant, elle ne semble pas non plus être le genre de personne à cacher ses amis. Ça doit lui faire mal.

Et les secrets de ce grand ont un moyen de sortir.