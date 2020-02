Questions que nous avons sur la saison 12, épisode 6

Doctor Who continue d’exciter les fans de science-fiction. La saison 12, épisode 6 de l’émission, «Praxeus», nous a laissé quelques questions à méditer. Penser à ces questions pourrait nous donner une idée de la direction de Doctor Who.

Il est temps d’avertir le spoiler. Si vous n’avez pas vu l’épisode 6 de la saison 12 de Doctor Who, “Praxeus”, arrêtez de lire maintenant. Si vous avez vu l’épisode ou si cela ne vous dérange pas, continuez à lire et explorez ces questions avec nous.

Qui a envoyé un texto à Jake sur Adam dans l’épisode 6 de la saison 12 de Doctor Who?

Doctor Who saison 12 épisode 6 a deux personnages secondaires plutôt intéressants, Jake et Adam. Jake est un ancien policier tandis qu’Adam est un astronaute. Les deux hommes sont – ou du moins étaient – un couple. Vers le début de l’épisode, Jake reçoit un texto sur son ex-mari Adam et cela le conduit à retrouver Adam à Hong Kong, avec Yasmin Khan et Graham O’Brien.

Cela nous fait nous demander: qui a envoyé ce texte? Il s’agit, selon Radio Times, d’un nombre inconnu. Cela aurait pu être Adam lui-même, mais on ne sait pas comment il aurait envoyé un SMS. Avait-il en quelque sorte un téléphone portable avec lui dans sa navette spatiale quand il s’est écrasé?

Il semble peu probable qu’il aurait un téléphone portable, mais cela laisse la question: qui a envoyé le texte à son sujet à Jake? Il pourrait s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami de l’un d’eux, mais alors pourquoi était-ce un nombre inconnu? C’est une question qui pourrait rester sans réponse, car les personnages sont secondaires et ne sont pas susceptibles de réapparaître. A moins qu’ils ne le fassent.

Gabriela, Jake et Adam reviendront-ils après l’épisode 6 de la saison 12 de «Doctor Who»?

La saison 12, épisode 6 de Doctor Who, a présenté aux fans trois personnages secondaires: Gabriela, Jake et Adam. Gabriela est un vlogger de voyage dont le compagnon de voyage disparaît et meurt pendant les événements de l’épisode. Jake et Adam sont un couple séparé qui se rapprochent à nouveau tout au long de l’histoire.

À la fin de l’épisode, Gabriela part avec Jake et Adam en lune de miel et dit qu’elle va le vlog. Cette fin ouverte nous fait nous demander: Gabriela, Jake et Adam seront-ils de retour? Seront-ils peut-être les prochains compagnons du Docteur?

Il existe de nombreuses réponses possibles à ces questions. Gabriela, Jake et Adam pourraient en effet être de retour dans la finale de la saison ou un autre épisode important cette saison. Ils pourraient également apparaître la saison prochaine. En ce qui concerne les compagnons, c’est une possibilité.

Après tout, Donna Noble a fini par être une compagne après avoir rencontré le dixième docteur une fois lors d’un spécial de Noël. Cependant, il est également possible qu’ils ne soient que des personnages d’un épisode et ne réapparaissent pas. Cela pourrait certainement aller dans les deux sens.

Yasmin Khan ressemble-t-il davantage au Treizième Docteur et est-ce dangereux?

Tosin Cole (Ryan Sinclair), Jodie Whittaker (Treizième Docteur) et Mandip Gill (Yasmin Khan) lors d’une projection Doctor Who | Roy Rochlin / .

Doctor Who saison 12 épisode 6 avait Yasmin défié comme elle ne l’avait jamais été auparavant. Lorsqu’elle est confrontée à une menace extraterrestre, elle prend l’un de leurs appareils et leur dit de poser leurs armes ou elle le casse. Les extraterrestres hésitent alors et Yasmin devine que l’appareil est précieux.

Yasmin va ensuite enquêter sur les extraterrestres, essayant de comprendre pourquoi ils ont pris Adam et comment tout est connecté. Elle suit ensuite l’un des extraterrestres avec leur appareil de téléportation et se rend dans un endroit qu’elle pense être une planète extraterrestre. Elle ne semble pas du tout effrayée, ce qui ressemble beaucoup au Docteur.

Cependant, est-ce qu’elle imite vraiment le docteur? Ou devient-elle simplement une version plus confiante d’elle-même? Ce pourrait être soit un, soit un mélange des deux. Il pourrait être dangereux, cependant, pour Yasmin d’imiter le Docteur, si c’est ce qu’elle fait.

Après tout, nous savons tous ce qui est arrivé à Clara, même si elle est revenue plus tard d’entre les morts. Cependant, Yasmin pourrait être différent. On ne sait jamais.