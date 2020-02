Questions que nous avons sur la saison 2, épisode 7 «Sortie d’urgence»

Le manifeste de NBC a fait monter la barre surnaturelle dans l’épisode 7 de la saison 2. Intitulé avec justesse, “Sortie d’urgence”, l’épisode a laissé aux fans quelques questions brûlantes sur la direction de l’émission.

[Spoiler alert: The following content includes spoilers for ‘Manifest’ Season 2 Episode 7.]

«Manifeste» «Sortie de secours» Episode 207 | Peter Kramer / NBC

Que signifie la nouvelle cure de Saanvi pour les passagers du Montego Air Flight 828?

Les passagers du vol 828 reçoivent des visions psychiques, ou appels, car ils partagent un marqueur génétique anormal. One Calling a aidé Ben et sa compagnie à découvrir leur date de décès, une date future où chaque passager devrait mourir. Après des mois d’intenses recherches médicales, Saanvi a éliminé l’anomalie de l’ADN et s’est guérie des Callings. Trouver un remède a de sérieuses implications.

Alors que les appels sont venus avec émotion

poids, ils ont permis aux passagers de déjouer le danger et d’économiser

la vie d’amis, de famille et même d’étrangers. La suppression des appels pourrait

signifie la perte de vies dans le futur. D’un autre côté, le remède pourrait éliminer

la date de décès et potentiellement prolonger la vie des passagers.

Zeke peut-il utiliser le remède de Saanvi pour tromper sa date de mort ou est-il condamné?

Les passagers ne sont pas les seuls à rentrer chez eux et à être hantés par une date de décès. Dans la saison 1, épisode 14, James Griffin est retiré de l’East River après quatre jours, vivant. À son retour, James a utilisé les appels à des fins personnelles, mais a rapidement rencontré sa date de décès. Il s’est noyé sur la terre ferme quatre jours après son retour – le même nombre de jours qu’il a été submergé dans la rivière.

Zeke Landon a disparu lors d’un blizzard, mais n’a été retrouvé qu’un an plus tard. Comme les 828 passagers, Zeke connaît également des appels. Contrairement aux 828 passagers dont la date de décès est prévue dans cinq ans, Zeke n’a disparu que pendant un an, ce qui lui donne un calendrier beaucoup plus court. Cet épisode laisse entendre que la date de mort de Zeke approche à grands pas. Le personnage commence à présenter des engelures – un symptôme qu’il aurait eu en mourant pendant le blizzard. Il est probable que Saanvi visera à tester le remède sur Zeke. Battre la date de la mort de Zeke signifierait un avenir plein d’espoir pour Saanvi et le reste des passagers.

Whà la prochaine pour Adrian?

Le passager du vol 828 devenu chef spirituel Adrian a amassé un grand groupe d’adeptes. Sa plateforme est centrée sur les passagers et propose qu’ils soient sur un chemin divin. Le groupe Xers s’oppose à l’église d’Adrian et aux 828 passagers. Parfois, le programme du groupe de la haine mène à la violence. Mais, dans cet épisode, c’est Ésaïe, un croyant devenu fanatique qui a mis les autres en danger. Isaiah a attiré les passagers dans une boîte de nuit avec des plans pour allumer un feu et les enfermer à l’intérieur pour prouver leur immortalité divine.

Adrian a été témoin impuissant de la tentative malavisée de son disciple de nourrir la foi. À la suite de la peur, des blessures et de la mort, le comportement d’Adrian est passé d’espoir à découragé. Les événements récents pourraient changer la trajectoire du ministère d’Adrian.

TJ est-il vraiment mort?

Ben, Michaela, Olive, TJ, Adrian et d’autres passagers étaient parmi ceux repérés dans la boîte de nuit alors qu’Ésaïe mettait son plan à exécution. La plupart des passagers et des passants se sont échappés, mais certains ont été tués dans l’incendie.

Alors que Ben, Olive et TJ se dirigeaient vers la sortie, Isaiah est apparu dans un dernier effort pour prouver sa foi. Il a pris Olive en otage, incitant TJ à agir. TJ a maîtrisé Isaiah afin que Ben puisse mettre Olive, qui a été blessé, en sécurité. Avant que Ben ne puisse revenir pour aider TJ, le bâtiment enflammé explosa.

La dernière fois que TJ a été vu, il combattait Ésaïe et était entouré de flammes. TJ est donc présumé mort. Cependant, les fans doivent réserver leur jugement jusqu’à ce que toutes les victimes de l’incendie soient identifiées. L’histoire de TJ sur le bracelet de Bouddha de sa mère et son charme de roue du dharma pourrait être un indice pour les téléspectateurs. Il a déclaré que plutôt que d’avoir un début ou une fin, «la vie est circulaire». Dans un drame surnaturel aux tendances savonneuses, il est possible que TJ ait échappé aux flammes et sera revu dans les prochains épisodes.

Ben trouvera-t-il des réponses sur la date de la mort dans le Journal d’Al-Zuras?

Saanvi n’est pas le seul passager à courir contre la date de la mort. Avant sa mort présumée, TJ a localisé le journal d’Al-Zuras, un artiste égyptien du XVIe siècle disparu et mystérieusement réapparu des années plus tard, tout comme les 828ers. Il a envoyé le journal à Ben, qui a immédiatement commencé à examiner les écrits.

Alors qu’il lisait, Ben a repéré une illustration qui semblait refléter l’expérience de mort imminente de Ben et Olive dans l’incendie du bâtiment plus tôt dans la nuit. Cela suggère qu’Al-Zuras a peut-être eu des appels comme les passagers du vol 828 et qu’il les a détaillés dans son journal. Si Al-Zuras a enregistré des événements futurs tels qu’il les a vus, il est possible qu’il ait laissé des indices sur la date de la mort et comment l’arrêter.

Quelle est la signification de la lumière surnaturelle

qui est apparu à Ben?

Une lumière surnaturelle est apparue à Ben deux fois. le

la lumière s’est matérialisée dans la boîte de nuit pour éclairer une sortie sûre pour Ben et Olive,

et encore pendant que Ben examinait le texte d’Al-Zuras. La lumière pourrait être connectée à la

Des appels ou la manifestation d’une nouvelle capacité surnaturelle au sein de Ben.

Quoi qu’il en soit, les fans ne peuvent qu’espérer des réponses à ces questions dans le

prochains mois.

De nouveaux épisodes de Manifest reviendront sur NBC le 2 mars. D’ici là, rattrapez Hulu.