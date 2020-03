Questions que nous avons sur ‘Un million de petites choses’ Saison 2 Episode 16 ‘Changement de plan’

La semaine dernière sur A Million Little Things, la plupart de l’action s’est déroulée dans un endroit central – le restaurant Regina and Delilah. Le point d’arrosage devient souvent un foyer de drame émotionnel, et l’épisode de la semaine dernière intitulé «Le déjeuner» a définitivement été livré. En revanche, le versement de cette semaine a divisé le groupe principal en scénarios distincts. Chaque circonstance a entraîné des changements inattendus, comme en témoigne le titre de l’épisode, «Changement de plans». Dans A Million Little Things Saison 2 Episode 16, de nouveaux personnages, situations et développements ont laissé les téléspectateurs avec quelques questions à méditer.

Un million de petites choses | Jeff Weddell / ABC via .

Quelle est la prochaine étape pour Katherine?

Katherine était absente la semaine dernière, laissant un vide en forme d’aigle légal dans l’épisode. Heureusement, elle est de retour pour “Changement de plans”, et s’il y avait un prix MVP pour l’épisode, elle – et sa coiffure nouvellement superposée – gagnerait dans un glissement de terrain.

Dans «Changement de plan», Katherine remet en question les motifs des décisions de ses partenaires de gestion et demande des réponses sur les raisons pour lesquelles ils ont réaffecté certains cas. Au début, elle soupçonne la discrimination fondée sur le sexe et les appelle – à juste titre. Il s’avère que les partenaires de gestion ont pris des décisions, non pas en fonction du sexe, mais en fonction d’attitudes homophobes envers l’assistante de Katherine, Carter. Elle indique rapidement aux patrons où descendre et quitte.

Plus tard, Carter raconte l’épreuve à Eddie. “Elle n’a pas

juste quitter. Elle est sortie dans un éclat de gloire! »

«Suce-le, Dale! Suce-le, Ted! Suck it, Phil!

Individuellement et collectivement, vous pouvez tous le sucer! » Katherine rayonna

lors de son tour de victoire à domicile.

Désormais sans emploi et autonome, où Katherine et Carter vont-elles atterrir ensuite? Et sans revenu pour Katheryn, cela laisse Eddie comme principal soutien de famille. Comment gérera-t-il cette responsabilité supplémentaire?

Quand l’autre chaussure tombera-t-elle pour Eddie?

Avec Katherine sans travail, Eddie fait face à une pression accrue pour produire un album à succès avec Dakota, ce qui peut être plus difficile maintenant qu’il a appris son habit de coke. Compte tenu de son histoire de dépendance aux substances, Eddie ne voudrait rien de mieux que de dire à Dakota adieu. Cependant, il n’a pas d’autre choix que de le sucer et de terminer l’album.

Pour aggraver les choses, Dakota est assez négligente pour égarer sa vile drogue dans le garage d’Eddie. Le moment ne pouvait pas être pire. Plus tôt, dans l’épisode, Eddie retrouve sa soeur éloignée, Lindsay, après une décennie d’intervalle. Sur la base de son histoire, il suppose automatiquement que la cocaïne est la sienne et la chasse. Quand Dakota vient réclamer ses drogues, Eddie se rend compte qu’il a injustement blâmé sa sœur.

Heureusement, Lindsay est du genre indulgent car elle s’arrête

par plus tard pour un certain temps de qualité avec toute la famille. Mais avant son départ,

cher vieux sis interroge cryptiquement Eddie sur une maison au bord du lac que leur famille avait l’habitude de

visite. Hélas, le public devra continuer à regarder dans les prochains épisodes pour

Découvrez ce que Lindsay laisse non dit. Quels squelettes familiaux pourraient hanter

La sœur d’Eddie?

Maggie et Gary ont-ils fini?

L’épisode de la semaine dernière a vu Maggie et Gary naviguer sur l’ami

zone, avec Mags plongeant dans les rencontres en ligne et son ex fournissant un soutien sincère.

Dans ‘Change of Plans’, Maggie accepte une offre de voyager à travers l’étang pour travailler

à Oxford, tandis que Gary ne regarde pas un, mais deux intérêts amoureux potentiels, y compris

Darcy, joué par Floriana Lima.

Selon IMDb.com, Lima restera pendant plusieurs épisodes, elle pourrait donc devenir le nouveau partenaire romantique de Gary. Curieusement, son personnage dans Supergirl s’appelait Maggie. La nouvelle flamme de Gary et l’opportunité inattendue de Maggie solidifient-elles la rupture de l’ancien couple?

Où se situe le reste du groupe?

Dans «Changement de plans», Delilah lance la prudence au vent

et devient confortable avec un nouvel homme. Est-ce que cette aventure se transformera en quelque chose de plus

substantielle, ou Delilah vit-elle simplement dans le moment où elle a conseillé à Maggie de

faire?

Dans d’autres nouvelles, Eve remporte une victoire pour Rome et Regina par

courtisant son ex abusif, Derek, pour qu’il cède ses droits parentaux. Il semble

que les Howards sont en droit d’adopter le bébé d’Eve. Mais un Derek enragé

se présente au restaurant après qu’Eve l’a abandonné avec l’aide d’un

abri. Il finit par se retirer, mais Regina, Rome et Eve ont vu le dernier

de lui, ou va-t-il refaire surface?

Danny et Sophie n’apparaissent pas dans l’épisode, mais les fans

peut espérer avoir l’ensemble de l’équipage ensemble dans le prochain chapitre de A Million Little Things.

