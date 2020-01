Qui a conçu la statuette Oscar? Ici on vous dit

En près de cent ans d’existence, les Oscars décernés par l’Académie des arts et des sciences du cinéma ont subi peu de changements. Même sa statuette d’origine reste presque intacte aujourd’hui. Le design a très peu varié au fil des ans, mais savez-vous qui sont leurs créateurs originaux?

Cedric Gibbons (directeur artistique de Metro-Goldwyn-Mayer) a supervisé la première conception de la statuette Oscar à partir d’un croquis papier. Ensuite, le sculpteur George Stanley a pris le design de la figurine en argile, tandis que Sachin Smith l’a moulée dans du métal en utilisant 92,5% d’étain et 7,5% de cuivre plaqué or.

Depuis lors la statuette Oscar est une sculpture en métal de Grande-Bretagne (alliage de cuivre et d’étain) plaquée or sur un socle en métal noir. Il mesure 34 centimètres de hauteur et pèse 3,85 kilogrammes. La statue représente un chevalier nu aux bras croisés tenant une épée sur un rouleau de film à cinq branches. Les radios représentent les cinq groupes originaux de l’Académie: acteurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs et techniciens.

Il est dit que Le modèle original de la statuette d’Oscar n’était rien d’autre que l’acteur et réalisateur mexicain Emilio “El Indio” Fernández. Dolores del Río aurait présenté Gibio à Emilio et il lui aurait demandé de poser nue pour dessiner le croquis. La vérité est que nous ne savons pas si cela s’est produit, mais c’est une autre histoire.

