Qui a dit que les portefeuilles marron étaient ennuyeux? Regardez ces tenues!

Nous avons tous un ou plusieurs portefeuilles bruns dans notre placard. Ils sont basiques! Mais cela ne signifie pas qu’ils sont ennuyeux du tout. Regardez ces looks!

9 février 2020

Puisque le brun est une couleur si noble, il peut se combiner avec presque tout. Des couleurs vives aux noirs et aux gris.

Les portefeuilles marron sont fantastiques avec presque tout. Par exemple, vous pouvez les combiner avec une robe ample pour une promenade dominicale.

Si l’occasion est un peu plus formelle, un sac à main marron, ou un peu plus petit, peut faire la différence et obtenir toute l’élégance qui vous caractérise.

Même avec une tenue totalement noire, un mini sac croisé marron vous donnera la touche parfaite que vous recherchiez tant.