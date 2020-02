Michael

La vie professionnelle de Scott aurait pu être un livre ouvert dans The Office, mais

son histoire d’origine était entourée d’un mystère. Scott a laissé échapper des morceaux de

des informations sur sa famille tout au long des neuf saisons de The

Bureau, mais sa famille était en grande partie invisible. Les fans savent qu’il a été élevé par

sa mère et son beau-père. Ils savent que Michael avait plusieurs frères et sœurs, et son

grand-mère et neveu ont tous deux fait une apparition au cours de la série. Michael’s

on n’a jamais vu sa mère. Cependant, sa voix a été entendue. Étonnamment, le

actrice qui a prêté sa voix à la série en tant que maman de Michael est incroyablement

bien connu.

Qui a exprimé la maman de Michael Scott?

La mère de Micheal n’est jamais vue pendant toute la durée de The Office,

mais il devient clair que sa relation avec sa famille est plutôt

intéressant. Au cours d’un appel téléphonique, pour annoncer ses fiançailles, sa mère est

moins enthousiaste, donnant aux fans un aperçu de la relation compliquée

entre Michael

et sa famille.

Alors que le rôle était petit, quelqu’un a dû exprimer la mère de Michael, et il y a une multitude d’acteurs qui se spécialisent dans le prêt de leur voix à des spectacles où ils ne seront jamais vus. La maison de production derrière The Office a décidé d’aller avec un vétéran par intérim pour représenter la mère de Micheal, qui n’a jamais été nommée. Elle a été exprimée par June Squibb, qui a eu une longue carrière impressionnante à Hollywood.

Dans quelle autre série est-elle apparue?

Squibb est incroyablement connue pour ses camées dans divers spectacles et films. En fait, elle a déjà été nominée pour un Academy Award de la meilleure actrice de soutien, selon son profil IMDB. Son premier crédit à la télévision est revenu en 1985 sur CBS Schoolbreak Special. Squibb était déjà dans la cinquantaine à ce moment-là, même si elle était active dans la communauté théâtrale dès son jeune âge.

De là, elle a rassemblé des rôles dans tout, de Parfum de femme à Just Shoot Me !. Elle a également prêté sa voix à Toy Story 4 en tant que propriétaire du magasin Margaret et Ralph Breaks Internet en tant que grand-mère de Jimmy. Aujourd’hui âgé de 90 ans, Squibb ne ralentit pas non plus. La célèbre actrice de bits apparaîtra dans The Humans, un film dramatique prévu pour une sortie en 2020. Elle devrait également jouer un rôle dans Back of Book, un film de câpres qui vient d’être annoncé. L’inclusion du nouveau rôle fait passer les crédits d’acteurs de Squibb à 84.

Pourquoi n’a-t-elle jamais été vue?

L’éducation de Micheal est considérée comme essentielle à son

caractéristiques, mais l’inclusion de sa famille n’est pas essentielle à la

L’histoire d’Office. Faire en sorte que la majeure partie de sa famille ne soit jamais vue,

bien qu’ils soient mentionnés, ajoute également un air de mystère au personnage. Nombreuses

d’autres spectacles ont utilisé des personnages mentionnés mais jamais vus pour ajouter un peu de magie

pour allumer autrement les sitcoms.

Frasier, par exemple, a utilisé un personnage jamais vu pour

faire avancer son histoire aussi. Maris,

qui était la première épouse de Niles Crane, est souvent mentionnée mais elle n’est jamais vue. le

Big Bang Theory n’a jamais montré non plus la mère de Howard Wolowitz, bien que sa voix

est régulièrement entendu. La mère de Howard a été exprimée par Carol Ann Susi. Susi est décédé en

2014 du cancer, selon The

Hollywood Reporter.