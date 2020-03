Qui a gagné la guerre du mercredi soir cette semaine? Cotes du 25 mars 2020 d’AEW Dynamite et WWE NXT – HITC

AEW Dynamite a remporté une autre victoire dans la guerre des classements pour la lutte de mercredi soir.

Alors que la plupart du monde est en lock-out, le monde de la lutte professionnelle continue d’avancer, y compris la guerre du mercredi soir de cette semaine entre AEW Dynamite et la marque NXT de la WWE.

AEW a dominé la guerre des classements TV pendant un certain temps et cette semaine, les deux sociétés auraient recherché de grands nombres étant donné le trou en forme de sport dans le ménage américain moyen en ce moment.

Avec AEW promettant un face-à-face entre Chris Jericho et Matt Hardy et NXT avec le chef honcho Triple H, il était clair que les deux sociétés espéraient surpasser l’autre.

Encore une fois, c’est AEW qui s’est imposé. Selon Bryan Alvarez de Figure Four Online sur Twitter, la société de Tony Khan avait une audience de 819 000 personnes, alors que les chiffres de NXT étaient malheureusement si bas qu’ils ne se sont pas présentés. Les chiffres ont ensuite été confirmés à 669 000 pour le spectacle de la WWE.

Finn Balor lors de la WWE Live AccorHotels Arena Popb Paris Bercy le 19 mai 2018 à Paris, France.

Qui a gagné la guerre du mercredi soir du 25 mars 2020?

Ce contenu n’a pas pu être chargé

AEW a maintenant dominé la guerre du mercredi soir pendant plusieurs semaines, mais il y aura une certaine inquiétude à Jacksonville compte tenu des chiffres.

Qui a gagné la guerre du mercredi soir la semaine dernière?

Premièrement, ils sont en baisse la semaine dernière. AEW a tiré un nombre de 932 000 la semaine dernière et cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l’émission non liée au match de NXT la semaine dernière, qui les a vus tirer un médiocre 542 000.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les téléspectateurs de la lutte occasionnelle, qui préfèrent le produit de lutte NXT, peuvent simplement être retournés au spectacle de la WWE en sachant que des combats étaient en place à la Full Sail University cette semaine.

Mais en général, pour les deux sociétés, les notes seront décevantes. Avec toutes les autres entités sportives bloquées, AEW et NXT s’attendaient à une augmentation du nombre. Sans aucun doute, AEW aurait aimé toucher un million cette semaine.

AEW et NXT devraient-ils s’inquiéter des derniers classements de la guerre du mercredi soir?

Au lieu de cela, même avec l’annonce de certains de leurs plus grands noms, il semble que les chiffres d’audience devraient rester largement les mêmes à l’avenir.

Quant à NXT, ils regardent toujours bien derrière AEW qui remporte clairement la guerre du mercredi soir.

Pour les fans de catch, cependant, qui ont pu voir Kenny Omega et Sammy Guevara faire un excellent combat, Chris Jericho a coupé une promo sur un drone et un concours passionnant entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano en cours de création, avec le spectre d’un Killer débutant Kross se profile, les mercredis soirs continuent d’être le cadeau qui continue de donner.

