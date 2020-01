Qui a la valeur nette la plus élevée entre Lil Fizz et Apryl Jones

Lil Fizz et Apryl Jones ne sont peut-être plus dans une relation amoureuse, mais leur association controversée continue de faire la une des journaux. Les stars de Love & Hip Hop ont gagné de l’argent grâce aux efforts de télévision et de musique.

(L-R) Lil Fizz, Apryl Jones | Greg Doherty / ., Emma McIntyre / . pour la presse et les médias

La relation de Lil Fizz et Apryl Jones maintenant

Lil Fizz et Jones ne sont apparemment pas ensemble après une romance tourbillonnante documentée sur Love & Hip Hop: Hollywood. Leur relation a été controversée parce que Jones était la petite amie de longue date du partenaire B2L de Lil Fizz, Omarion. Jones était également la mère des enfants d’Omarion.

Après avoir fait les gros titres pendant des mois, les deux se sont séparés plus tôt cette année. Dans une interview sur Fox Soul, Jones a été interrogé sur la relation et a déclaré: «Il se trouve que j’ai eu le soutien – Dieu merci par la grâce de Dieu – de quelqu’un qui était un très bon ami. Et je pense que pour toute femme qui a un être humain dans votre vie qui fait des choses pour vous que la plupart ne veulent pas, ou qui vous offre des conseils judicieux, ou avec qui vous passez du temps parce qu’ils veulent vous voir gagner ou être génial . “

Lorsqu’elle a été spécifiquement demandée par l’animatrice Claudia Jordan en cas de rupture, Jones a déclaré: «Dreux est un homme formidable et son objectif est de Kam et de mes enfants, et nous sommes là où nous sommes. Et je veux un peu le laisser là. “

Comment Lil Fizz et Apryl Jones font leur argent

Lil Fizz perçoit toujours des redevances sur la musique de B2K et il reçoit de l’argent en tournée, bien que B2K ne soit pas sur le nouveau Millenium Tour. Avec B2K, il est apparu dans plusieurs films et séries télévisées tels que You Got Served. Il est également apparu dans des émissions aussi récentes que l’année dernière, comme The CW’s All American.

Comme Lil Fizz, Jones est payé pour leur émission Love & Hip Hop. Leur salaire spécifique pour l’émission n’est pas connu. Elle est apparue dans des émissions comme Black Card Revoked et a essayé pour The Pussycat Dolls, Making the Band et American Idol. Elle est également entrepreneure et fait toujours différentes choses et collaborations sur son Instagram.

Lil Fizz a une valeur nette légèrement plus élevée que Jones. Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Lil Fizz est de 2 millions de dollars et celle de Jones est de 1 million de dollars.

Love & Hip Hop: Atlanta revient à VH1 plus tard cette année.