Qui de la saison de Peter Weber «The Bachelor» les fans ont hâte de voir dans «Paradise?

Dans l’ensemble, les membres de Bachelor Nation n’aiment pas les candidats au Bachelor de Peter Weber. Ils ont l’impression que beaucoup d’entre eux sont «immatures» et «méchants». Mais cela n’a pas empêché les gens de penser à qui ils aimeraient voir dans Bachelor In Paradise.

Voici qui les fans veulent (ou du moins prévoient) voir sur la plage cet été.

Lexi Buchanan

Plusieurs fans ont tweeté à propos de vouloir voir Lexi Buchanan sur BIP.

Selon sa biographie sur ABC, «Lexi est une femme intelligente, indépendante et amusante qui est prête à trouver le futur père de ses enfants. Elle a grandi à Jacksonville, en Floride et est l’un des six frères et sœurs. Lexi est allé à la Florida State University et a quitté l’université avec un petit ami très sérieux, mais après avoir déménagé à New York, il a mis fin aux choses afin qu’ils puissent tous deux poursuivre leur propre carrière et leurs passions. Lexi est resté à New York et, depuis, se porte bien en tant que coordinateur marketing pour une société immobilière. Elle a eu plusieurs rendez-vous mauvais et médiocres à New York et n’arrive pas à trouver le bon gars. “

«Lexi, tu méritais mieux. on se voit au paradis <3 ”a tweeté un fan.

“LEXI POUR BACHELOR AU PARADIS #JusticeForLexi”, a tweeté un autre.

Mykenna Dorn

Mykenna Dorn aurait pu être impliquée dans un drame vers la fin de son temps sur The Bachelor, mais les fans pensent toujours qu’elle (et sa langue) se débrouilleront bien au paradis.

“Voyez votre fou un ** au paradis, Mykenna”, a tweeté un fan.

“J’adore Mykenna, je suis content qu’elle ait été expulsée parce que je veux la voir au paradis”, a écrit un autre.

Certains fans pensent déjà qu’elle ferait une super paire avec Cam Ayala. Les fans du BIP se souviendront que Cam a essayé de poursuivre Caelynn Miller-Keyes la saison dernière, mais elle n’y était pas.

Selon ABC bio de Mykenna, elle «a été dans une relation, mais elle a mis fin à son contrôle. Elle est à la recherche de quelqu’un qui la surprendra par des aventures romantiques, mais sera également d’accord avec elle quand elle voudra sortir boire et danser avec ses amis. Mykenna dit: «Je veux le bien et le mal. Je veux rire, être maladroit et être spontané avec ma personne, mais je veux aussi une relation où nous nous défions. Je ne veux pas d’un amour facile! “

Tammy Ly

Au fur et à mesure que la saison de Weber progressait, Tammy Ly s’est impliquée dans de plus en plus de drames, donc les fans pensent qu’elle sera parfaite pour Paradise.

«Tammy va au paradis. Pariez sur ça », a tweeté un fan.

«Bravo au producteur de Tammys qui lui a dit de parler de sh * t sans raison. bye tammy nous te verrons au paradis », a tweeté un autre.

Selon la biographie de Tammy, elle “est en train de conquérir le monde et si un homme ne peut pas suivre, alors elle n’a pas peur de les laisser dans la poussière”.

Alayah Benavidez

Les fans de Bachelor se souviennent du drame Alayah Benavidez de la saison de Weber. Elle a été renvoyée chez elle après avoir été qualifiée de «fausse», ramenée et renvoyée chez elle. Pour cette raison (et parce que certaines personnes pensent qu’elle a été volée), les fans pensent qu’elle est obligée de se présenter au paradis.

“Versez-en un pour Alayah, que le drame que vous apportez au paradis cet été soit éternel”, a tweeté un fan.

Selon sa biographie, elle “cherche un homme qui a de solides objectifs pour l’avenir et qui ne la retiendra pas quand elle voudra poursuivre ses propres passions”.

Nous sommes sûrs que plus de femmes seront renvoyées chez elles, les fans s’ajouteront à leurs listes Paradise. Mais, pour l’instant, ce sont les meilleurs prétendants.

