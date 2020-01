POLL: Qui devrait diriger Doctor Strange dans le multivers de la folie?

Hier, la nouvelle que le réalisateur Scott Derrickson et Marvel Studios se séparaient de la prochaine suite Docteur Strange dans le multivers de la folie. Bien qu’il soit triste que Derrickson ne revienne pas, Marvel doit maintenant trouver un nouveau cinéaste pour se mêler au maître des arts mystiques. Non seulement cela, mais celui qui peut se lancer immédiatement dans le projet pour un début de tournage en mai. ComingSoon.net veut entendre les lecteurs sur Qui devrait diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie? Faites entendre votre voix dans le sondage ci-dessous!

Il convient de noter qu’en élaborant cette liste, nous avons délibérément exclu les cinéastes que nous savions occupés à d’autres projets (James Gunn, Taika Waititi, Ava DuVernay, etc.). Nous avons également exclu de nombreux choix de fans typiques qui, même s’ils sont certes d’excellents cinéastes, ne seraient probablement pas prêts à intervenir à la dernière minute pour une suite Marvel. Par conséquent, aucun Steven Spielberg, J.J. Abrams, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, Michael Bay, Zack Snyder, Brad Bird, etc.

Cela ne perturbera pas les plans de production du film. Dans le multivers de la folie commencera le tournage en mai, et Marvel Studios est déjà à la recherche d’un nouveau réalisateur. Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de Dr Stephen Strange. Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams et Benedict Wong seront probablement de retour. Cependant, le seul autre rôle confirmé pour le film est Scarlet Witch / Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen. L’été dernier, Marvel a révélé que la série Disney + WandaVision mènera directement dans le film. De plus, le Loki la série comportera également un lien avec Multivers de folie.

Le scénariste en devenir Jade Halley Bartlett écrit actuellement le script de la suite.

Docteur Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 7 mai 2021.

Selon vous, qui devrait être le nouveau directeur de Docteur Strange dans le multivers de la folie? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!