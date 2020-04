Qui est Aislin McGuckin? Rencontrez le vétéran de l’Outlander dans le nouveau drame de la BBC – HITC

Normal People est enfin arrivé sur BBC One et présente un visage que les fans d’Outlander reconnaîtront instantanément.

Il peut souvent y avoir une certaine tension lorsqu’un livre populaire ou à succès est adapté dans un film ou une série télévisée.

L’histoire fonctionnera-t-elle lorsqu’elle sera racontée à l’écran plutôt que sur la page? Le casting répondra-t-il aux attentes des lecteurs?

Il y a une myriade de problèmes potentiels avec une adaptation mais Normal People, l’adaptation par la BBC du roman primé du même nom de Sally Rooney, semble avoir ignoré tous ces soucis et a brisé la série hors du parc.

Après avoir fait ses débuts sur BBC iPlayer, la série fait maintenant ses débuts à la télévision sur BBC One, mettant sa distribution d’acteurs sous les projecteurs, y compris Aislin McGuckin qui joue un rôle clé dans la série.

Des gens normaux à la BBC

Normal People est arrivé sur BBC iPlayer le 26 avril et fait également sa première apparition sur BBC One le 27 avril.

La série suit deux adolescents, Connell et Marianne, et plonge dans leur amitié et leur relation au fur et à mesure qu’ils se rapprochent et s’éloignent au cours des études secondaires et universitaires.

Pendant ce temps, la mère aisée et aisée de Marianne, Denise, emploie également la mère de Connell, Lorraine, comme femme de ménage, provoquant ainsi une tension supplémentaire entre les deux adolescents.

Présentation d’Aislin McGuckin en tant que Denise

Aislin McGuckin joue le rôle de la mère de Marianne dans Normal People.

L’actrice nord-irlandaise, née en 1974, travaille dans l’industrie du théâtre depuis qu’un changement de plan de dernière minute l’a vue déménager à Londres pour étudier le théâtre au Rose Bruford College of Theatre & Performance.

Aislin McGuckin: Films et TV

Aislin a fait ses débuts d’actrice en 1995 lorsqu’elle est apparue dans le drame médical de la BBC, Casualty.

Depuis lors, l’actrice a continué à apparaître dans 20 rôles d’acteur, les plus connus venant de Heartbeat, Holby City et Outlander où elle a joué Letitia McKenzie, ce dernier étant son rôle le plus reconnaissable à ce jour.

Normal People, avec Aislin McGuckin dans le rôle de Denise, commence à 21 h sur BBC One et continue d’être diffusé chaque semaine à la même heure. Alternativement, les fans peuvent regarder la série complète de 12 épisodes sur BBC iPlayer dès maintenant.

Dans d’autres nouvelles, Gangs of London est-il sur Netflix? Comment regarder la série acclamée