Qui est Alan Yang? Netflix devient co-créateur de Master of None pour un film original taïwanais – HITC

Tigertail est l’une des sorties de films les plus alléchantes de Netflix en avril 2020, mais que savons-nous du scénariste-réalisateur Alan Yang?

En tant que service de streaming américain, Netflix est surtout connu pour créer des séries à succès à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons vu le contenu du service de streaming se diversifier énormément.

Nous avons tout vu, des docuseries et de la télévision pour enfants aux films d’anime et internationaux.

La dernière version de Netflix, Tigertail, tombe dans la finale de ces catégories car elle raconte l’histoire d’un homme taïwanais qui abandonne tout ce qu’il sait pour déménager en Amérique avec une femme avec laquelle il n’a pas vraiment de lien.

Le film est une idée originale d’Alan Yang, mais l’écrivain et réalisateur de Tigertail a été responsable de bien plus que vous ne le pensez.

Tigertail sur Netflix

Tigertail arrive sur Netflix le 10 avril 2020.

Le film raconte l’histoire de Grover, un ouvrier d’usine taïwanais qui veut recommencer la vie au pays des opportunités, l’Amérique.

Cependant, pour ce faire, il doit d’abord quitter une maison qu’il aime et la petite amie d’enfance de ses rêves, plutôt que de s’installer avec une femme grâce à un mariage arrangé.

Le film nous montre également la vie de Grover après avoir vécu en Amérique pendant un certain temps et détaille sa relation avec sa fille qui est aussi têtue et libre d’esprit que lui.

Qui est Alan Yang?

À seulement 36 ans, Alan a déjà un énorme carnet de commandes impressionnant à son actif, faisant de Tigertail une perspective appétissante.

Le diplômé de Harvard est né et a grandi à Riverside, en Californie, mais ses parents sont de Taïwan, il y a donc un certain degré d’auto-représentation dans son dernier travail.

Alan Yang: Films et télévision

Pour ceux qui ne connaissent pas le travail d’Alan Yang, il a participé à certaines des séries télévisées les plus importantes et les plus appréciées des 10 dernières années.

Les plus importants d’entre eux comprennent la réalisation, la production et l’écriture de crédits sur les succès à succès Parks and Recreation et The Good Place.

En plus de cela, Alan Yang est également responsable de la série acclamée par la critique de Master of None Netflix qu’il a co-créée avec la star de Parks and Rec, Aziz Ansari.

Il sera fascinant de voir si Alan Yang pourra retrouver cette formule gagnante dans Tigertail lors de sa sortie sur Netflix le 10 avril.

