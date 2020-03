Qui est Aldis Amah Hamilton? Rencontrez l’actrice islandaise sur Instagram – HITC

The Valhalla Murders est arrivé sur Netflix avec une foule de talents islandais dans des rôles principaux.

Netflix est évidemment mieux connu pour ses séries dramatiques américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, pour aider à attirer le public mondial du service de streaming, nous avons vu de plus en plus de films et d’émissions de télévision internationaux apparaître.

Le plus récent d’entre eux est The Valhalla Murders, un drame policier effrayant d’Islande, le premier original islandais de Netflix, en fait.

En conséquence, la plupart des membres de la distribution ont une signification islandaise pour de nombreux téléspectateurs, ils seront des inconnus complets.

L’actrice Aldis Amah Hamilton joue un rôle récurrent dans la série, mais que savons-nous de cette étoile islandaise montante?

The Valhalla Murders sur Netflix

Les meurtres de Valhalla racontent l’histoire d’un policier islandais, Arnar, alors qu’il est renvoyé chez lui d’Oslo dans son Islande natale.

Il y a eu une série de meurtres et il a été envoyé travailler aux côtés du flic local Kata, pour enquêter sur le premier cas de tueur en série du pays.

La première saison de huit épisodes est sortie sur Netflix aux États-Unis le 13 mars 2020.

Rencontrez l’actrice de Disa, Aldis Amah Hamilton!

Elle n’est peut-être pas l’un des personnages principaux de la série, mais selon IMDb, Disa apparaît dans les huit épisodes de The Valhalla Murders.

C’est une énorme nouvelle pour l’actrice islandaise Aldis Amah Hamilton, qui a quitté l’Allemagne pour l’Islande à l’âge de trois ans, alors qu’elle assume le cinquième rôle de sa carrière.

Aldis Amah travaille dans l’industrie du théâtre depuis 2017 et quand elle n’apparaît pas à l’écran, elle travaille également comme hôtesse de l’air comme on le voit sur son profil Instagram qui compte 1500 abonnés.

Aldis Amah Hamilton: Films et TV

Comme mentionné, la carrière d’actrice d’Aldis a commencé en 2017 lorsqu’elle est apparue dans la série dramatique Fangar.

Depuis lors, elle a également joué des rôles dans la série télévisée Promises, le film Vultures et, bien sûr, The Valhalla Murders.

La prochaine étape pour Aldis Amah Hamilton est une apparition dans le jeu vidéo The Darken: Echoes of the End, où elle jouera le rôle principal Ryn.

La saison 1 de The Valhalla Murders est disponible en streaming maintenant sur Netflix dans certains territoires.

