Qui est Andre 3000 Dating?

Andre 3000 vit sous les projecteurs depuis plus de deux décennies, s’étant fait un nom en tant que membre du groupe de hip hop Outkast. Mais c’est une personne notoirement privée, ce qui soulève des questions sur sa vie personnelle. Quel est son statut relationnel?

Andre 3000 sort-il avec quelqu’un?

Étant donné qu’il est si privé, il n’est pas clair si Andre 3000 est dans une relation au moment d’écrire ces lignes.

Son dernier roman connu a été avec la femme d’affaires Dominique Maldanado. Selon ESSENCE, Maldanado est un dirigeant de l’industrie musicale qui a dirigé le rappeur Q-Tip du groupe de hip hop A Tribe Called Quest.

Q-Tip est, en fait, celui qui les a présentés, selon le site de divertissement The Jasmine Brand. Le point de vente a rapporté en mai 2016 que le couple sortait ensemble depuis plus d’un an; début 2018, ils semblaient toujours être ensemble. Il n’a jamais été rapporté que les deux se sont séparés, ce qui suggère qu’ils pourraient toujours être dans une relation. Mais qui sait?

Qui d’autre est sorti avec Andre 3000?

Andre 3000 a été lié à de nombreuses femmes dans sa carrière, mais il n’a eu que quelques relations de haut niveau.

Au début des années 90, il est sorti avec Keisha Spivey du groupe R&B Total, qui est surtout connu pour la chanson assistée par Notorious B.I.G, «Can’t You See».

“Nous avions l’habitude d’être ensemble en 1993 …”, a-t-il déclaré à Vibe dans une ancienne interview (via Ranker). On ne sait pas pourquoi ils ont rompu, mais le rappeur “Prototype” a admis qu’il avait pris les choses en main.

“Quand elle a rompu avec moi, j’étais presque célibataire pendant environ un an”, a-t-il poursuivi. “J’étais vraiment foiré.”

Après la séparation, Spivey a finalement commencé à sortir avec l’acteur de Love & Basketball Omar Epps, qu’elle a épousé en 2006. Pendant ce temps, Andre 3000 a continué à sortir avec un autre chanteur de R&B, Erykah Badu.

Il a rencontré Badu dans un club en 1995, selon les commentaires du chanteur «On & On» dans une interview de 2013. Une romance s’ensuit et le couple accueille un fils, Seven Sirius Benjamin, deux ans plus tard. Mais en 1999, la relation était terminée.

Malgré la rupture, les deux sont restés amis, le couple collaborant à la musique ensemble et allant même en famille. Ils se sont réunis pour la fête des pères en 2018 et ont pris ce doux selfie avec leur fils:

Andre 3000 a-t-il déjà été marié?

Non, Andre 3000 n’a jamais été marié. Il n’a pas partagé la raison de cela, mais il a déclaré à GQ en 2017 que pour une raison quelconque, il “n’arrêtait pas de faire en sorte que cela se produise”.

«Je sais que mon fils me regarde comme, ouais, mec, elle était cool. Ou, oh, mec, elle est, comme, super, belle. Et c’est toujours moi de ne pas passer à l’étape suivante », a-t-il déclaré.

À seulement 44 ans, Andre 3000 a encore beaucoup de temps pour trouver celui qui est spécial (s’il ne l’a pas déjà fait). Je lui souhaite beaucoup de chance dans le département romance.

