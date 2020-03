Qui est Angely Gaviria? La star colombienne de Netflix tue Carmen – HITC

Le drame colombien Netflix Always a Witch est de retour sur nos écrans pour une deuxième saison, mais que savons-nous de l’actrice principale Angely Gaviria?

Alors que Netflix est évidemment mieux connu pour ses séries télévisées américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, le géant du streaming a dû se diversifier ces dernières années en raison de son audience mondiale en constante augmentation.

En conséquence, nous avons vu de plus en plus de films et de séries télévisées internationaux faire leur chemin sur le service de streaming au cours des derniers mois.

De la part de Ragnarok en Norvège et de Rise of Empires: Ottoman en Turquie, il est impressionnant de voir autant de régions desservies.

La dernière de ces séries internationales est Always a Witch (ou Siempre Bruja en espagnol) et en plus de profiter d’un nouveau spectacle, nous rencontrons une multitude de nouveaux talents d’acteur.

Toujours une sorcière sur Netflix

La première saison de Always a Witch a frappé Netflix le 1er février 2019 et était clairement assez populaire pour se mériter une deuxième saison qui a frappé Netflix le 28 février 2020.

La série raconte l’histoire d’une sorcière, Carmen, qui est envoyée à temps à partir des années 1600 alors qu’elle est sur le point d’être brûlée sur le bûcher.

Always a Witch suit Carmen alors qu’elle aborde la société moderne et essaie de garder ses talents magiques à l’abri.

Rencontrez l’actrice Carmen Angely Gaviria

Carmen est jouée dans Always a Witch de Netflix par Angely Gaviria, une actrice colombienne de 23 ans.

Comme son personnage, Angely Gaviria est également originaire de la ville colombienne de Cartegena et est née dans la ville le 9 août 1996.

Lorsqu’elle grandirait, Angely aiderait à gérer le stand de ceviche de ses parents, vendant de la nourriture dans les zones touristiques de Cartegena.

Avant de faire ses premiers pas dans le théâtre, Angely s’est essayée au mannequinat et en 2013, à l’âge de 16 ans, a remporté le concours Señorita Afrodescendiente (ou Miss Afrodescendant), un concours de beauté en Colombie qui célèbre la culture afro-latino.

Selon le site Web d’Angely Gaviria, elle a fait ses premiers pas dans le théâtre peu de temps après son inscription à l’Université de Bogotá où elle a étudié le théâtre, la danse et le mannequinat.

Angely Gaviria: Films et TV

Selon IMDb, Angely n’a que deux rôles d’acteur à son nom au moment de la rédaction.

Son premier rôle est venu dans la série télévisée colombienne 2091 où elle a joué le personnage Ina en huit épisodes. 2091 raconte l’histoire de sept des meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde alors qu’ils participent aux compétitions de jeux les plus extravagants et les plus insolites à ce jour.

Son deuxième rôle d’acteur à ce jour est venu dans Always a Witch de Netflix et étant donné le statut mondial de Netflix, c’est de loin son plus grand rôle à ce jour.

Nous allons certainement voir plus d’Angely Gaviria au cours des prochaines années et nous sommes ravis de voir quelle est la prochaine étape pour la nouvelle star colombienne.

La saison 2 de Always a Witch est arrivée sur Netflix le 28 février 2020.

