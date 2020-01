Qui est Anna Sawai? L’âge de la star de Giri / Haji, Instagram et les rôles précédents! – HITC

L’actrice a déjà quelque chose d’énorme prévu pour les fans.

Giri / Haji possède un casting phénoménal, mais mettons en vedette l’étoile montante Anna Sawai!

Peu de spectacles récents se sont sentis aussi frais que celui-ci.

Beaucoup connaissent le travail de Joe Barton avant Giri / Haji, car il avait déjà fait ses preuves dans le domaine de la télévision avec Humans en 2015. Cependant, sa dernière offre était sans doute beaucoup plus ambitieuse, avec un récit qui s’étend sur le globe de Londres à Tokyo.

Dans le rôle central de Kenzo Mori, un détective charismatique de Tokyo, nous avons le grand Takehiro Hira (Sekigahara). Le monde de Kenzo est ébranlé quand il découvre qu’un neveu d’un patron yakuza a été tué au Royaume-Uni et que son frère qui serait décédé pourrait être impliqué. Confus et contraint, il se rend à Londres pour plonger tête première dans une affaire complexe impliquant des gangsters, des officiels et au-delà.

Anna Sawai stars dans Giri / Haji

C’est vraiment un spectacle unique en son genre.

Il n’est donc pas surprenant que tant d’artistes exceptionnels aient souhaité monter à bord du projet. L’une d’entre elles était Anna Sawai, qui a abordé le rôle d’Eiko dans une série d’épisodes.

Le personnage est la fille de Fukuhara (jouée par Masahiro Motoki).

Anna fait un travail sensationnel, nous engageant dans sa relation très compliquée avec Yuto (Yôsuke Kubozuka). Alors, où avons-nous déjà vu l’actrice néo-zélandaise de 27 ans?

Anna Sawai: Films et séries télé

Selon IMDb, Anna est apparue pour la première fois sur les écrans de la série télévisée 2007 Ai no uta! (elle a joué Natsu).

Son prochain rôle est venu dans le film 2009 Ninja Assassin en tant que Teenage Kiriko. Réalisé par James McTeigue, le thriller d’action à indice d’octane élevé se concentre sur un jeune ninja qui affronte d’autres personnes de l’orphelinat qui l’a élevé après qu’il ait décidé de partir.

Bien qu’il n’ait pas été adopté par les critiques, il a été un succès auprès du grand public, dont, étonnamment, Anna ne reverrait pas les écrans avant Giri / Haji! Là encore, son absence à l’écran est prise en compte, étant donné qu’elle a lancé sa carrière de chanteuse en 2013 avec le groupe J-Pop FAKY.

Après son apparition dans Giri / Haji, nous sommes heureux de voir qu’elle a décroché un rôle dans la prochaine suite à succès, Fast & Furious 9, dirigée par Justin Lin. Les détails de son rôle n’ont pas encore été confirmés, mais nous avons hâte de voir ce qu’elle a en réserve.

Découvrez le tweet ci-dessous, qui la montre sur le plateau avec ses co-stars de Fast:

Suivez Anna Sawai sur Instagram!

La meilleure façon de se tenir au courant de sa carrière est via Insta.

Vous pouvez la retrouver sur @annasawai; elle compte actuellement 52,3k abonnés impressionnants. Il y a un certain nombre de messages liés à Giri / Haji là-bas, et dans l’un d’elle, elle a écrit: «Je l’ai vu pour la première fois hier lors de la projection et laissez-moi vous le dire. Ce n’est pas comme tout ce que j’ai vu auparavant. Vraiment original et beau. ”

Nous devons être d’accord.

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?