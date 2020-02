Qui est Annie Hägg? Un nouveau venu captive en tant que Young Ruth sur Amazon Prime – HITC

Hunters met en vedette Annie Hägg aux côtés de titans de l’industrie et de nouveaux venus notables.

Les chasseurs sont arrivés et Annie Hägg fait forte impression auprès du public…

On peut dire que les légendes de l’écran ne sont pas plus grandes que Al Pacino.

Vous entendez souvent des gens dire que nous vivons à l’âge d’or de la télévision, et lorsque vous avez des acteurs comme Pacino dans une série aux côtés de talents plus sensationnels, il devient vraiment difficile de contester une telle déclaration.

L’acteur américain de 79 ans a réalisé des performances emblématiques comme Scarface, The Godfather, Heat, Dog Day Afternoon, Donnie Brasco et ce n’est vraiment que la pointe de l’iceberg. Bien sûr, ces films ne sont pas exactement récents, il convient donc de mentionner qu’il fait toujours un travail formidable, en particulier dans The Irishman de Martin Scorsese et Once Upon a Time in Hollywood à Quentin Tarantino.

Les chasseurs le voient travailler sa magie sur le petit écran pour changer. Le spectacle a été créé par David Weil et a émergé sur Amazon le vendredi 21 février 2020, mettant en vedette un casting qui comprend également Logan Lerman, Jerrika Hinton et Lena Olin.

Al Pacino assiste à la première de “Hunters” d’Amazon Prime Video au DGA Theatre le 19 février 2020 à Los Angeles, Californie.

Annie Hägg dans Hunters

Annie Hägg est l’une des actrices commandant l’écran dans ce conte de chasseurs nazis des années 1970.

Elle joue le rôle de Young Ruth à travers la série.

Sa performance est assez remarquable et, si une publication Instagram la mettant en vedette avec sa co-star Jack Schor est quelque chose, nous imaginons qu’elle est tout simplement merveilleuse avec laquelle travailler. La légende se lit comme suit: «Sur le tournage de @zackschor le jour où nous avons tourné la scène d’échecs dans l’épisode pilote de @huntersonprime. Zack était le partenaire de scène le plus incroyable que j’aurais pu imaginer. Constamment impressionné par son talent artistique et son dévouement à ce rôle – son accès émotionnel est tout simplement stupéfiant. Un honneur de travailler avec vous Zack… »

C’est certainement l’une des scènes les plus captivantes de ‘In the Belly of the Whale’. Elle donne beaucoup de crédit à Zack, donc nous prenons un moment pour lui en donner aussi – ceux qui l’ont vu sauront que c’est une super scène!

Ce n’est pas seulement des chasseurs. Alors, où l’avons-nous vue auparavant?

Annie Hägg: Films et séries télé

Selon IMDb, Annie Hägg est apparue sur les écrans la première fois dans un épisode de Blue’s Clues en 1996 (elle était l’une des amies de Steve).

En plus de cela, elle est vraiment une nouvelle venue. Sa prochaine apparition à l’écran était beaucoup plus tard en 2017, dans laquelle elle est apparue dans la série télévisée Blacklist (Waitress in one episode).

Avant son rôle important dans Hunters, elle a également joué dans d’autres émissions en 2019, telles que Pose (hôtesse), Law & Order: Special Victims Unit (Freja Bergdahl), puis Blue Bloods (Katrina Drexen) et FBI: Most Wanted (Liena ) en 2020.

Hunters est son plus grand concert à ce jour et lui donnera sûrement des rôles passionnants dans un avenir proche.

Ce n’est pas que la télévision, car elle a joué dans des courts métrages comme Banana Bread (voix) et les films 2018 Tomorrow (Réceptionniste de physiothérapie) et A Place We Go To (Laurin Hayes).

Annie Hägg assiste à la première de “Hunters” d’Amazon Prime Video au DGA Theatre le 19 février 2020 à Los Angeles, Californie.

Suivez Annie Hägg sur Instagram

Si vous souhaitez rester à jour avec Annie Hägg et ne l’avez pas déjà fait, cela vaut vraiment la peine de suivre l’étoile montante sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @anniehagg; elle compte actuellement plus de 1 300 abonnés.

Il y a environ 100 clichés à parcourir, y compris du contenu lié aux chasseurs, des selfies et des tirs à la tête glamour. Nous avons hâte de voir ce qui se profile à l’horizon, mais en attendant, nous espérons que vous apprécierez les chasseurs d’Amazon.

