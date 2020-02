Qui est Anshul Chauhan? Instagram et rôles précédents de la star du Taj Mahal 1989 – HITC

L’ensemble Taj Mahal 1989 comprend Anshul Chauhan et d’autres grands talents.

Les fans du Taj Mahal 1989 sont complètement pris avec Anshul Chauhan.

Netflix, gardez le contenu à venir…

Le service de streaming a connu une année 2019 colossale, offrant de nouvelles saisons d’anciens favoris et des émissions destinées au même respect. Déjà en 2020, nous avons vu de nouvelles saisons d’éducation sexuelle, c’est toujours ensoleillé à Philadelphie et de nouveaux arrivants de The Stranger à Locke & Key.

Mais cela ne s’arrête pas là, car le merveilleux Taj Mahal 1989 est enfin apparu pour que le public ressente l’amour.

Réalisée par Pushpendra Nath Misra et écrite par Pushpendra Nath Misra, cette série en sept parties nous ramène à l’année 1989 et nous fait connaître quatre couples naviguant à travers les épreuves et les tribulations de la romance et des relations. Il est brillamment réalisé et donne au splendide casting autant de moments pour mettre en valeur leurs talents.

Anshul Chauhan dans Taj Mahal 1989

Anshul Chauhan, qui incarne le personnage de Rashmi dans les sept épisodes, est l’une des stars qui a fait forte impression.

Selon CelebrityBorn, elle est née à Noida dans l’État d’Uttar Pradesh, en Inde, bien que son âge soit actuellement inconnu. Elle possède une carrière à l’écran mais a également travaillé dans le théâtre et en tant que mannequin.

La même source souligne également que ses artistes préférés sont Taapsee Pannu, Sonakshi Sinha, Ayushmann Khurrana et Salman Khan, ce qui est bon à savoir!

Elle est brillante dans la série et l’a déjà aidée à recevoir de nombreux éloges sur Twitter. Découvrez une sélection de tweets:

Anshul Chauhan: Films et séries télé

Alors, où l’avons-nous vue auparavant?

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur des écrans dans le film de 2017 Shubh Mangal Savdhan. Dans cette comédie romantique de R.S. Prasanna, elle joue le rôle de Ginni (l’amie de Sugandha).

Un an plus tard, elle a décroché un rôle important dans la mini-série télévisée Soulmates, jouant Anshul à travers dix épisodes. En 2019, elle allait également gagner un autre rôle à la télévision dans Aafat (elle jouait Ayesha Puru). Le drame comique l’a aidée à la cimenter davantage en tant que star, et ce n’est pas un hasard si son prochain rôle sera celui de Rashmi dans Taj Mahal 1989.

Ce n’était pas tout le travail télévisé après ses débuts à l’écran, car elle a également abordé le rôle de Shamina Khan dans le film de comédie romantique Zero 2018 aux côtés de Shah Rukh Khan et Anushka Sharma.

Nous sommes également heureux de voir qu’il y a aussi des choses à l’horizon! Anshul joue dans deux courts métrages appelés True Love (Ira) et Vikalp (Ruchi).

Suivez Anshul Chauhan sur Instagram

Si vous êtes fan et que vous souhaitez rester à jour avec elle, vous savez quoi faire…

Vous pouvez suivre Anshul sur Instagram à @ anshul14chauhan; elle compte actuellement 27,5k followers.

Il y a un tas de superbes clichés à parcourir, des photos de voyage, des selfies élégants et des paragraphes inspirants. Dans un article, elle confirme son rôle dans une nouvelle série appelée Opération MBBS, écrivant: «Super excitée pour vous tous de regarder notre prochaine série Web Opération MBBS… Celui-ci en particulier était l’un des meilleurs projets pour lesquels j’ai travaillé, de belles vibes , équipage super cool! Nous avons eu tellement de plaisir à tirer dessus, à rire et à faire des farces… »

Assurez-vous de vérifier celui-là. En attendant, si vous ne l’avez pas déjà terminé, nous espérons que vous apprécierez le Taj Mahal 1989!

