Qui est Antonia Fotaras? La star de Luna Nera jette un sort en tant qu’Ade – HITC

Les fans veulent déjà revoir l’actrice pour une deuxième saison.

La star de Luna Nera, Antonia Fotaras, a rapidement attiré l’attention du public de Netflix.

Ils sont sur une lancée… mais, encore une fois quand ne sont-ils pas!?

Netflix a livré plus de grands spectacles que jamais en 2019, mais 2020 s’annonce déjà comme un succès. De nouvelles saisons de favoris des fans It’s Always Sunny à Philadelphie et BoJack Horseman ont été lancées en janvier, ainsi que des films phénoménaux comme Uncut Gems des frères Safdie.

Cependant, comme nous l’avons appris, le service de streaming est toujours prêt à faire sortir les abonnés de l’eau avec des titres télévisés originaux et frais. Avec The Stranger, la dernière à nous avoir complètement accrochés est Luna Nera, qui se traduit par Black Moon.

Cette série italienne se concentre sur les femmes soupçonnées de sorcellerie au XVIIe siècle et a été créée par Francesca Manieri, Laura Paolucci et Tiziana Triana. Il était également dirigé par trois réalisatrices – Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli et Paola Randi.

Des images incroyables, des personnages fascinants et une histoire imaginative contribuent à rendre ce visionnement envoûtant, mais regardons de plus près…

Antonia Fotaras à Luna Nera

L’actrice de talent Antonia Fotaras aborde le rôle de la protagoniste Ade, une sage-femme de 16 ans sur le point de voir sa vie bouleversée.

Elle porte souvent le nom de Nina et, comme le souligne The Movie DB, elle a 20 ans.

Dans une interview accordée au Red Carpet Magazine, elle a exprimé un profond attachement pour son expression: «Il n’y a rien au monde qui me fasse sourire et me sentir mieux que d’agir. Ce n’est pas une idée ou une passion passagère, mais quelque chose que j’aime profondément et j’espère continuer à aimer au fil des années, l’intensification des engagements et l’avancement de ma carrière. »

Elle est fantastique dans le rôle, mais où l’avons-nous vue auparavant?

Antonia Fotaras: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de Don Matteo en tant que Cristina en 2018.

Donc, elle est toujours une nouvelle venue!

La même année, elle était dans un court métrage intitulé Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi. Cependant, elle a continué à décrocher un rôle important en tant que The Girl dans la série télévisée The Name of the Rose avec John Turturro.

D’autres rôles télévisés incluent Laura dans SKAM Italia et Sara dans Mentre ero via.

Quant au domaine du cinéma, elle était dans The First King en 2019, dans lequel elle a joué Ramtha. Comme vous pouvez le voir, cela a clairement été une année occupée pour l’actrice montante, et nous pensons que Luna Nera sera le rôle pour lui donner plus de visibilité que jamais.

Antonia Fotaras assiste à la première photocall de “Luna Nera” de Netflix le 28 janvier 2020 à Horti Sallustiani à Rome, Italie.

Suivez Antonia Fotaras sur Instagram

Si vous êtes un fan de son travail dans Luna Nera, ou en fait, l’un des titres mentionnés, assurez-vous de lui suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @nina_fotaras; elle compte actuellement 13,4k followers.

Il existe une gamme de messages, y compris des clichés, des selfies et des messages liés à Luna Nera. Nous avons hâte de voir ce qu’elle a en magasin, mais en attendant, nous espérons que vous apprécierez ce nouveau joyau Netflix.

