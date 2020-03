Qui est Ariane Labed? L’actrice jouant Ray dans BBC Two drama – HITC

La trigonométrie a fait ses débuts sur BBC Two cette semaine.

La trigonométrie a été diffusée dimanche et est décrite par l’IMDB comme un “ drame de comédie romantique ” qui se concentre sur un couple londonien à court d’argent, Gemma (Thalissa Teixeira) et Kieran (Gary Carr), qui accueillent dans leur maison un tiers, Ray.

Comme l’observe The Guardian, la série commence par un «concours de nage synchronisée de style Black Swan qui a mal tourné, un combat interrompu de masturbation et une dispute».

Mais l’actrice qui joue Ray a déclaré au journal: “La série n’est pas juste pour nous,” Voici un thrupple et nous allons les regarder faire l’amour ensemble “.

“Il n’y a pas de jugement ici – nous voulons que le public accepte simplement son amour et ne remette pas en question la moralité parce que c’est clairement l’amour d’abord.”

Mais que savons-nous de la femme derrière le personnage intrigant, Ray?

Qui joue Ray dans Trigonometry?

Ray est interprété par l’actrice athénienne Ariane Labed, née en 1984.

Selon The Guardian, Labed est également une danseuse, écrivaine et réalisatrice, qui a commencé sa carrière dans la danse et le théâtre.

On dit qu’elle a fait ses débuts au cinéma dans le long métrage acclamé par la critique Attenberg, réalisé en 2010 par Trig’s, Athina Rachel Tsangari, et pour lequel Labed a remporté le prix de la meilleure actrice.

Son mari est Yorgos Lanthimos, sur lequel nous reviendrons ci-dessous.

Ariane Labed: The Lobster, Assassin’s Creed et Olla

Beaucoup reconnaîtront Labed pour ses rôles dans The Lobster, réalisé par Lanthimos, et Assasin’s Creed.

Mais elle a également écrit et réalisé le court métrage 2019, Olla, et a figuré dans The Souvenir et Black Mirror pour démarrer.

Selon The Guardian, Labed tourne actuellement une nouvelle série en France, où elle retrouvera ses racines dansantes.

“Quand je lis quelque chose de bien, je ne peux pas y résister”, a-t-elle déclaré. «Il y a des thèmes qui résonneront toujours peu importe le moment ou le lieu: la famille, les relations, le désir, l’amour.»

Comment pouvez-vous regarder la trigonométrie de la BBC Two?

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous possédez une télévision, vous pouvez regarder la trigonométrie en direct sur BBC Two le dimanche, à partir de 22 heures.

Les deux premiers épisodes ont été présentés en début de semaine. Ils vous ont manqué? Ne craignez rien, car toute personne disposant d’une connexion Internet peut les rechercher via BBC iPlayer.

Vous devrez cependant vous inscrire pour accéder à l’une des émissions diffusées sur le site.

