Qui est Aruhan Galieva? Tahira – Doctor Who interprète l’actrice de Superfan – HITC

Doctor Who de BBC One a accueilli un super-fan dans le casting de l’épisode de cette semaine sous la forme d’Aruhan Galieva.

Doctor Who est facilement l’une des émissions de télévision fictives les plus anciennes de tous les temps et, par conséquent, elle a été l’inspiration de nombreux écrivains, cinéastes et acteurs.

Le mélange gagnant de personnages historiques et de science-fiction est une formule gagnante depuis 1963 et le spectacle continue de s’enorgueillir d’un public fidèle à ce jour, malgré quelques temps difficiles récemment.

La série 12 est arrivée en janvier 2020 et, pour la plupart, a été un retour à la forme pour le Time Lord voyageant dans le temps avec l’épisode 7 intitulé “ Pouvez-vous m’entendre? ” S’avérant être une autre entrée solide dans la série.

En plus de la bande habituelle de compagnons du Docteur, l’épisode 7 a ajouté un autre visage à la distribution sous la forme d’Aruhan Galieva dont l’apparition dans Doctor Who était un rêve devenu réalité pour l’actrice de 28 ans.

RENCONTRER LE CAST: Doctor Who épisode 7 accueille Clare-Hope Ashitey, Nasreen Hussain et Bhavnisha Parmar

Doctor Who série 12 épisode 7

Peux-tu m’entendre? est un épisode qui s’inspire du choix d’Amy de la série 5 car il tourne autour des rêves et plus spécifiquement des cauchemars.

L’épisode voit le Docteur déposer ses compagnons à la maison avant de s’aventurer seule en Syrie au 14ème siècle pour répondre à un appel de détresse où elle découvre Tahira (Aruhan Galieva), la dernière survivante d’une attaque contre un temple hospitalier.

Pendant ce temps, le trio d’amis du Docteur se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas dans leur temps et tout le gang, Tahira inclus, se réunit pour affronter une nouvelle menace mystérieuse qui se révèle être un véritable cauchemar pour l’humanité.

Rencontrez la star invitée Aruhan Galieva

L’un des nouveaux ajouts à la distribution de l’épisode 7 est le chanteur et actrice Aruhan Galieva (dont le nom complet est Aruhan Bisengalieva).

Née en août 1991 d’origine anglo-kazakhe, la chanteuse de 28 ans s’est fait un nom en tant que chanteuse classique et a tourné ses talents vers le monde du théâtre ces dernières années.

Alors que Doctor Who est le septième rôle d’acteur d’Aruhan à ce jour selon IMDb, ce sera sans aucun doute le rôle qu’elle aime le plus.

Âgée de seulement 13 ans lorsque Doctor Who est revenu sur nos écrans en 2005, Aruhan était une grande fan de la série et à en juger par ses comptes sur les réseaux sociaux avant l’épisode du 9 février, elle était un peu excitée à l’idée d’apparaître dans la série.

Dans quoi d’autre Aruhan Galieva était-il auparavant?

Alors que Doctor Who est le plus grand rôle d’Aruhan à ce jour, elle commence à se faire un vrai nom dans l’industrie.

Après avoir fait ses débuts à l’écran dans la série de Whitechapel en 2012, Aruhan a continué à apparaître dans des artistes comme Black Mirror et Doctors et a également eu un rôle mineur aux côtés de Jude Law et Kiera Knightley dans le film Anna Karenina.

Il sera sans aucun doute fascinant de voir où va Aruhan d’ici.

Doctor Who, quant à lui, se poursuit le 16 février avec l’épisode The Haunting of Villa Diodati.

Dans d’autres nouvelles, qui est Aruhan Galieva? Tahira: l’actrice de Superfan incarne Tahira