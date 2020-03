Qui est Avril Lavigne Rencontres?

Avril Lavigne a connu des hauts et des bas dans ses relations, comme nous tous. Elle a été mariée deux fois, d’abord avec la chanteuse Sum 41 Deryck Whibley en 2006, puis avec la chanteuse Nickelback Chad Kroeger en 2013.

Bien que les deux relations se soient terminées par un divorce, elle a été ouverte sur la façon dont elle est toujours en très bons termes avec ses deux ex-maris. Alors, qui sort avec Avril Lavigne maintenant?

Relations passées d’Avril Lavigne

Avril Lavigne | Steve Jennings / WireImage

Avant de se réunir avec son partenaire actuel, Lavigne sortait avec l’investisseur milliardaire Phillip Sarofim. Les deux ont été aperçus pour la première fois début 2018 et étaient ensemble pendant environ un an et demi avant que Lavigne ne se rencontre et commence à voir quelqu’un de nouveau.

Elle et Sarofim se seraient rencontrées par le biais d’amis communs et auraient été vues plusieurs fois ensemble pendant la durée de leur relation, mais Lavigne en parlait rarement, préférant garder sa vie personnelle silencieuse.

Avant de se rapprocher de Sarofim, Lavigne a noué une relation avec le producteur de musique J.R.Rotem.

Rotem, qui a travaillé avec Maroon 5, Gwen Stefani et Nicki Minaj, a rencontré Lavigne alors qu’il l’aidait à travailler sur son sixième album, Head Above Water, sorti en février 2019. Le couple s’est discrètement séparé en 2018.

Avril Lavigne sort avec Pete Jonas

Lavigne a assisté au gala précédant les Grammy Awards de Clive Davis aux côtés du musicien Pete Jonas de Jagwar Twin. Bien qu’aucun d’eux n’ait commenté publiquement leur relation, le couple a été vu se tenant la main, posant pour des photos et s’embrassant lors de l’événement pré-Grammy.

Jonas a également publié des photos d’eux deux sur son Instagram. Lavigne et Jonas ont été aperçus pour la première fois ensemble en novembre, avant que Lavigne n’ait confirmé sa séparation de son ancien petit ami, Phillip Sarofim.

Comment Avril Lavigne et Pete Jonas se sont-ils rencontrés?

Lavigne et Jonas se sont probablement rencontrés lorsque le groupe avec lequel Jonas se produit, Jagwar Twin, a ouvert pour Lavigne l’automne dernier. La chanteuse du groupe, Roy English, a gentiment parlé de se produire sur la tournée de Lavigne, la qualifiant de «si chaleureuse et gentille envers nous tous en tournée».

En disant que la vie en tournée était nouvelle pour le groupe, Lavigne était généreuse avec ses conseils pour survivre et prospérer sur la route et pour effectuer plusieurs spectacles chaque semaine dans de grands lieux devant de grands groupes de personnes.

Avril Lavigne n’abandonne pas l’amour de sitôt

Avoir deux divorces à son actif n’empêche pas Lavigne d’envisager à nouveau le mariage à l’avenir. Elle a parlé ouvertement de ses relations passées et a déclaré que le fait qu’elle ait eu deux mariages ratés ne change rien pour elle.

“Je ne me soucie pas vraiment de ça”, a-t-elle déclaré. «Je me soucie simplement d’être dans une relation saine et d’être simplement heureux. Je crois en l’amour.” Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de se marier à nouveau, elle a répondu «bien sûr».

Pour Lavigne, ses mariages passés ont été des tremplins dans l’histoire de sa vie. Elle est restée en bons termes avec ses deux ex-maris, partageant que leurs familles sont devenues une partie de sa famille et elle ne veut pas que cela change juste parce qu’elle et ses ex ont décidé d’aller dans des directions différentes.

Elle et Kroeger ont continué à travailler ensemble sur sa musique et elle reste régulièrement en contact avec lui et Whibley, ainsi qu’avec leurs deux familles.

Jonas sera-t-il la prochaine personne à engager Lavigne au mariage? Le temps nous le dira, mais ils semblaient heureux et appréciaient la compagnie l’un de l’autre lorsqu’ils ont été repérés lors du gala des Grammy Awards le mois dernier.

Lavigne débute la partie Europe / Asie de sa tournée Head Above Water en mars.