Qui est Betty Dodson? Les fans de Goop Lab portent leur obsession sur Twitter! – HITC

De nombreux éléments de l’émission ont suscité des critiques, mais pas tous.

Betty Dodson a conquis de nombreux nouveaux admirateurs grâce à son apparition sur The Goop Lab.

Donc, il est sûr de dire que Gwyneth Paltrow est une femme très occupée! L’acteur de 47 ans est avant tout connu comme une actrice et a joué dans des personnages comme Seven, Emma, ​​The Royal Tenenbaums, Sliding Doors et A Perfect Murder. Cependant, les fans de Marvel Cinematic Universe ne tarderont pas à la reconnaître comme Pepper Potts, qui est apparu pour la première fois dans Iron Man en 2008.

D’autre part, elle est également chanteuse, auteur et femme d’affaires.

Gwyneth a fondé une entreprise de style de vie et de bien-être appelée Goop en 2008. Elle a tellement grandi au fil des ans depuis ses jours en tant que newsletter et a collaboré avec une gamme de marques, proposant désormais un magazine, un podcast et au-delà.

Maintenant, il y a même des docuseries Netflix…

Sara Foster assiste à la projection spéciale du goop lab à Los Angeles, Californie le 21 janvier 2020.

The Goop Lab sur Netflix

Une saison de six épisodes de The Goop Lab a été publiée sur Netflix le vendredi 24 janvier 2020.

La série se concentre sur Goop, chaque épisode adoptant un objectif différent. Tout au long de la saison, ils abordent des sujets tels que la sexualité, les drogues psychédéliques, les exorcismes, la thérapie par le froid, l’anti-âge… mais cela n’a pas vraiment bien marché.

Il a actuellement un score d’audience de 1,7 sur IMDb. L’animosité manifestée envers le spectacle semble provenir de l’existence même du spectacle lui-même, car Goop a été critiqué dans le passé pour avoir fait des affirmations qui ont besoin de plus de preuves pour être renforcées.

L’émission comprend en effet un avertissement.

Malgré la controverse, la présence de Betty Dodson a mérité des éloges.

Salut à tous Betty Dodson

Elle figure dans l’épisode 3, intitulé Le plaisir est à nous.

Betty Dodson est une éducatrice américaine du sexe âgée de 90 ans. À l’époque, elle était impliquée dans le monde de l’art érotique, puis est devenue une figure intégrale du mouvement féministe pro-sexe.

Elle est bien connue pour ses ateliers favorisant la positivité, encourageant les femmes à être à l’aise avec l’exploration de leur corps, aidant tant de personnes à se sentir à l’aise. Betty est une icône du mouvement sexuellement positif depuis les années 60 et a été très virulente en critiquant les étiquettes sexuelles. En fait, elle est passée de ce que nous considérons maintenant comme le féminisme traditionnel en raison de sa conviction qu’il est devenu trop politique et peut nuire aux opinions des femmes sur le sexe. Au lieu de cela, elle peut être considérée comme une féministe de quatrième vague.

Il convient également de noter qu’elle a écrit une série de livres, de Liberating Masturbation en 1974 à Learn to Orgasm in 4 Acts en 2013.

Vous pouvez visiter son site Web en partenariat avec Carlin Ross, ainsi que leur Instagram!

Betty Dodson et Carlin Ross assistent à la projection spéciale du laboratoire de goop au Metrograph le 23 janvier 2020 à New York.

Les fans font l’éloge de Betty Dodson

Un certain nombre de publics sont impressionnés par elle et se sont dirigés vers les médias sociaux pour passer le mot.

Découvrez une sélection de tweets:

