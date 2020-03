Qui est Brendan Vink? La star de NXT, Shane Thorne, fait également ses débuts à la WWE Raw – HITC

Les stars de NXT ont affronté les champions de l’équipe RAW, The Street Profits, au WWE Performance Center.

Alors que la WWE se poursuit au milieu de la crise sanitaire mondiale, il n’est pas surprenant que quelques noms inconnus se dirigent vers la liste principale.

Le lundi soir Raw de cette semaine du WWE Performance Center, les champions par équipe de WWE Raw The Street Profits ont pris deux noms inconnus de nombreux fans de la WWE. Brendan Vink et Shane Thorne se sont associés pour faire leurs débuts sur la liste principale en tant que tag team.

La paire australienne a une longue histoire ensemble et s’est récemment associée au NXT. En fait, la paire a récemment affronté les champions NXT Tag Team Matt Riddle et Pete Dunne, The Broserweights, dans un match pour le titre lors d’un événement NXT Live.

Qui est Brendan Vink?

L’Australien a rejoint la WWE l’année dernière et a certainement le look parfait pour la programmation de la WWE. À 6 pieds 5 pouces et 115 kg, il est surtout connu des fans de catch indépendants sous le nom d’Elliot Sexton.

Vink, comme Sexton, était un grand nom de Melbourne City Wrestling et est également apparu à la fois dans la lutte New Japan Pro Wrestling et PROGRESS. Il n’a pas encore fait ses débuts à la télévision NXT.

Le grand homme faisait également partie de l’écurie TMDK avec Shane Thorne. Sa série de vlogs #SMUG sur Twitter a certainement gagné du terrain en ligne, en particulier après que la superstar de la WWE, Alexa Bliss, l’ait giflé en décembre.

Qui est Shane Thorne?

L’Australien a rejoint NXT en mars 2016 avec son célèbre partenaire de l’équipe de tag NJPW, Mikey Nicholls, sous le nom initial de Shane Haste.

Il est devenu plus tard Shane Thorne, tandis que Nicholls est devenu Nick Miller. Ils ont pris le nom de TM61 et ont perdu leurs débuts face au bricolage, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa.

Mais Thorne a continué en finale de la Dusty Rhodes Classic cette année-là, s’inclinant face aux auteurs de la douleur avant que sa blessure ne le mette sur la touche. Miller a été libéré par la WWE en décembre 2018 et Thorne a ensuite participé à des matchs en simple. Il n’a pas été sur NXT TV depuis une perte de novembre 2019 contre Mansoor.

Comment Shane Thorne et Brendan Vink se sont-ils comportés lors de leurs débuts à la WWE?

C’était en fait une performance assez compétitive, compte tenu du fait qu’ils étaient contre les champions de l’équipe d’étiquettes RA. Le temps passé devant la télévision devant être allongé, la paire NXT a fait du bon travail pour l’entreprise.

En fin de compte, les Street Profits ont remporté la victoire, mais les deux talents de NXT espèrent avoir fait bonne impression lors de leurs débuts sur la liste principale de RAW.

