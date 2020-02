Qui est Bryana Salaz, la star de l’équipe Kaylie? La chanteuse Voice devient actrice Netflix! – HITC

Du chant à l’écran, découvrez la gamme de travaux de Bryana Salaz jusqu’à présent.

L’équipe Kaylie est de retour et Bryana Salaz est sensationnelle!

L’actrice est l’un des nombreux talents exceptionnels à éclairer l’écran dans la passionnante série comique Netflix.

Bryana revendique le rôle titulaire du milliardaire de 19 ans qui est soudainement condamné à des travaux d’intérêt général. Que doit-elle faire? Eh bien, sa tâche est de se diriger vers un collège et de diriger le Wilderness Club, composé d’un groupe varié d’enfants.

Le spectacle a été créé par Tracy Bitterolf et réalisé par Bob Koherr, atterrissant sur Netflix le lundi 23 septembre 2019. Les fans ont récemment été invités à plonger dans le troisième lot d’épisodes avec la partie 3. Cette fois, il y a neuf épisodes à apprécier.

Prenons le temps de plonger dans l’étoile au cœur de tout!

Bryana Salaz joue dans l’équipe Kaylie

À 22 ans, Bryana Salaz s’est déjà fait un nom dans le domaine du divertissement.

Elle est apparue pour la première fois sur des écrans dans Joyful Noise en 2012 – selon IMDb – mais ensuite, elle était dans le téléfilm Urban Cowboy de 2016 (elle a joué Anita).

Après cela, elle est apparue dans quelques émissions de Disney telles que Bizaardvark (Becky) et Best Friends Whenever (Daisy) de 2016, avec Landry Bender et Lauren Taylor. Plus récemment, en revanche, elle était dans la série télévisée The Mick (Kelsey), la comédie romantique Age of Summer (Felice) et dans le film et la série Malibu Rescue, dans lesquels elle jouait Logan.

Loin de son travail sur écran, elle a également fait du travail vocal, fournissant la voix d’Anga dans des épisodes de The Lion Guard et Teen Meteora de Disney dans Star vs.les Forces of Evil. Jusqu’à présent, le rôle de Kaylie Konrad est son plus grand à ce jour, mais vous pouvez en fait la reconnaître dans une certaine émission de téléréalité…

Elle était sur The Voice

C’est vrai!

Elle a participé à la saison 7 du concours de chant de réalité The Voice; cela a été annoncé en septembre 2014 et elle était entraînée par Gwen Stefani.

Dans le premier épisode, elle a fait bonne impression en chantant le «Problème» d’Ariana Grande et vous juges – Adam Levine, Blake Shelton et Gwen) se sont retournés. Bien que Pharrell Williams ne l’ait pas fait, il a dit que c’était parce qu’il sentait qu’elle travaillerait bien avec Gwen.

Cela s’est avéré être le cas, et elle est allée bien dans les rounds de bataille. Au cours des huitièmes de finale, elle a chanté «Heart Attack» de Demi Lovato et battu Sugar Joans pour participer aux Playoffs en direct. Ici, elle a interprété l’amnésie de 5 secondes de l’été; malgré des éloges, elle a perdu de la compétition en faveur de Ryan Sill, qui est entré dans le top douze.

Les fans ont été choqués de la voir partir, mais il est clair qu’elle a été très occupée depuis! Elle a depuis fait partie du groupe de filles Sweet Suspense mais est partie pour se concentrer sur sa carrière à l’écran.

Découvrez son Instagram

Si vous êtes fan, lancez-vous!

Vous pouvez lui donner un suivi sur Instagram à @bryanasalaz; elle compte 298 000 abonnés impressionnants.

Dans un récent post lié à l’équipe Kaylie, elle a écrit: «L’ÉQUIPE KAYLIE PT 3 EST SORTIE DE U GUYS IM AINSI POMPÉE J’ADORE CETTE FINALE. nous avons tellement investi dans ce spectacle et maintenant tous les 20 sont sortis. ET ÉTAIT SUR LA PAGE D’ACCUEIL DE NETFLIX SUR DE NOMBREUX ÉCRANS WTF?! ?? Je ne peux pas croire que cela soit réel. wowza. merci les gars pour tout l’amour que je suis vraiment trop béni pour avoir votre soutien. »

