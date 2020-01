Qui est Carla Gugino? L’actrice de Jett commande l’écran comme un ex-con badass! – HITC

Une série passionnante est arrivée pour lancer la nouvelle année.

La série dramatique d’action Jett est enfin arrivée au Royaume-Uni et Carla Gugino a impressionné le public!

L’année dernière a été absolument incroyable pour la télévision, et il va sans dire que ce sera incroyablement difficile à battre. Nous avons assisté à la conclusion de favoris des fans comme Game of Thrones et Orange Is the New Black, avons poursuivi le voyage à Hawkins avec Stranger Things saison 3 et regardé l’histoire repensée avec le célèbre Tchernobyl acclamé par la critique.

Juste au moment où nous pensions que cela ne pouvait pas aller mieux, l’épopée de Netflix The Witcher s’est glissée à la dernière minute pour combler ce trou en forme de fantaisie dans nos vies que Game of Thrones a laissé derrière.

Néanmoins, 2020 s’annonce déjà comme quelque chose de très spécial. Nous avons eu droit à une nouvelle version de Dracula gracieuseté de la BBC et de Netflix, et maintenant, Sky One a livré Jett…

Jett avec Carla Gugino

L’épisode 1 de Jett a frappé Sky One le mardi 7 janvier 2020 à 22 heures.

La série a été créée par Sebastian Gutierrez (scénariste du film Gothika de 2003) et a été présentée aux États-Unis sur Cinemax en juin 2020.

Il met en vedette Carla Gugino, 48 ans, dans le rôle central de Daisy «Jett» Kowalski. C’est une voleuse qualifiée qui doit retourner à une vie de crime lorsqu’elle sortira de prison. Commandé par un ensemble de criminels, nous racontons son voyage à travers neuf épisodes serrés.

Carla est hypnotique en tant que protagoniste complexe, mais où avons-nous déjà vu l’actrice née en Floride?

Carla Gugino: Films et séries télé

Comme l’a souligné IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de la série télévisée Who’s the Boss? en 1988 (elle a joué Jane).

Cependant, le public est susceptible de la reconnaître à travers des émissions telles que The Haunting of Hill House (Olivia Crain), Roadies (Shelli Anderson), Wayward Pines (Kate Hewson), The Brink (Joanne Larson), New Girl (Emma), Californication ( Abby Rhodes), Entourage (Amanda Daniels) et Threshold (Dre Molly Anna Caffrey).

Elle possède également une richesse de films et a joué dans des jeux comme Gerald’s Game (Jessie Burlingame), The Space Between Us (Kendra Wyndham), San Andreas (Emma Gaines), Sucker Punch (Dr Vera Gorski), Watchmen (Sally Jupiter / Silk Specter), American Gangster (Laurie Roberts), Night at the Museum (Rebecca), Sin City (Lucille) et Spy Kids (Ingrid Cortez).

Elle devrait également jouer dans San Andreas 2, une suite du blockbuster catastrophe de Dwayne Johnson.

AUJOURD’HUI – Photo: Carla Gugino le lundi 29 juillet 2019 –

Suivez Carla Gugino sur Instagram

Si vous êtes un fan d’elle à Jett – ou en fait, de l’un de ses travaux – assurez-vous de vous diriger vers son Instagram.

Vous pouvez la trouver sur @carlagugino; elle compte actuellement 659 000 abonnés.

C’est bien mérité – c’est une actrice formidable. Dans une interview avec Collider, elle a dit à propos de la transition de The Haunting of Hill House à Jett: «… cette première semaine de tournage de Jett était vraiment bizarre. J’avais l’impression de perdre la peau comme un serpent et de devenir quelqu’un d’autre. »

Les résultats sont sublimes!

