Qui est Carmen Flood? Rencontrez le nouveau venu de Netflix sur Instagram! – HITC

Brews Brothers arrive le 10 avril avec un nouveau venu sur Netflix dans la distribution.

Les émissions de télévision suivent souvent un format similaire lors du casting d’acteurs pour représenter ses personnages principaux.

Il y a généralement un ou deux grands acteurs, puis une foule de talents moins connus pour remplir la majeure partie du casting.

Netflix a régulièrement pu dénicher de nouveaux talents prometteurs et dans le cas de la nouvelle série Brews Brothers, c’est exactement le cas.

Alors que les rôles principaux sont occupés par des noms établis Alan Aisenberg et Mike Castle, rejoindre la série est la nouvelle venue par intérim Carmen Flood, mais que savons-nous de cette nouvelle star sur le bloc?

Brews Brothers sur Netflix

Brews Brothers est une nouvelle série de huit épisodes de Netflix qui arrive le 10 avril 2020.

La série raconte l’histoire de deux frères rivaux alors qu’ils doivent mettre leurs différences de côté pour maintenir à flot leurs activités de brasserie.

Cependant, de nombreuses manigances mouillées par le sud menacent de gêner.

Présentation de Carmen Flood en tant que Sarah

Dans le rôle de Sarah dans la série, Carmen Flood, la débutante de Netflix.

L’actrice montante est un nouveau visage sur le bloc avec seulement quelques rôles d’acteur à son actif selon IMDb.

Carmen Flood n’a obtenu son diplôme de l’école de théâtre de l’Université Carnegie Mellon qu’à l’été 2019 et cherche à se forger un chemin dans l’industrie.

Loin du monde du théâtre, Carmen est active sur les réseaux sociaux avec un compte sur Instagram, mais au moment de la rédaction, elle ne comptait que quelques centaines de followers.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Carmen Flood: Films et TV

L’apparition de Carmen Flood dans Brews Brothers n’est que son troisième crédit d’acteur sur IMDb et c’est sans aucun doute son plus grand à ce jour.

Sa première apparition à l’écran a eu lieu dans le court métrage Dog 2015, suivi en 2019 d’une apparition dans un autre court-métrage sous la forme d’Antonio Bellaire.

Il est sûr de dire que les Brews Brothers est le rôle révolutionnaire de Carmen et nous sommes certainement intrigués de voir où la future actrice ira d’ici.

Brews Brothers arrive sur Netflix le 10 avril 2020.

Dans d’autres nouvelles, The Trouble with Maggie Cole reviendra-t-il pour la saison 2? Les fans d’ITV espèrent plus de français Dawn!