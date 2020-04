Qui est Caroline Arapoglou? Instagram des stars d’Outer Banks et rôles précédents – HITC

Outer Banks est arrivé sur Netflix avec une solide performance de Caroline Arapoglou.

Avec tout ce qui se passe, c’est le moment idéal pour se détendre avec une grande série.

Grâce à Netflix, vous avez l’embarras du choix!

Le populaire service de streaming a connu une année 2019 si forte et a continué de se révéler inestimable au cours des derniers mois, offrant au public certains des plus grands succès de l’année tels que le documentaire fracassant Tiger King et le thriller captivant The Stranger.

Comme prévu, ils fournissent toujours un contenu formidable, avec Outer Banks arrivant sur la scène pour exiger l’attention.

Le drame américain pour adolescents a été créé par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, en première le mercredi 15 avril 2020. Il raconte l’histoire des «Pogues», un groupe d’amis qui cherchent à s’amuser et qui se lancent de façon inattendue dans une chasse au trésor.

C’est une histoire aventureuse racontée à travers dix épisodes, bénéficiant d’une abondance de grands talents d’écran …

Caroline Arapoglou des Outer Banks: rôles précédents

Le personnage de Rose Cameron est interprété par Caroline Arapoglou.

Elle reprend le rôle à travers la série et a fait une forte impression sur le public. Vous l’avez probablement déjà vue dans un certain nombre de projets…

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans en 2016 dans la populaire série télévisée Atlanta (elle a joué une serveuse) avec Donald Glover de la renommée Childish Gambino.

Depuis lors, elle a décroché une poignée de rôles télévisés tels que Good Behavior (Hot Female Bartender), Sleepy Hollow (Clara), Lore (Lily Brown), The Resident (Noni Turner), The Walking Dead (Rose ) et Netflix sci-fi smash Stranger Things (Mom # 1 / Winnie Kline).

Ce n’est pas que la télévision.

Récemment, elle a joué dans le film 2020 Like a Boss (Brook) avec Tiffany Haddish et Rose Byrne, tandis que d’autres rôles dans le film incluent Love Takes Flight (Barbara Lakeview) et Hot Summer Nights (Beach House Girl).

Suivez Caroline Arapoglou sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail à Outer Banks et que vous souhaitez vous tenir au courant, assurez-vous de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @carolinearapoglou; elle compte actuellement un peu plus de 3 500 abonnés.

Il y a un certain nombre de publications liées aux Outer Banks à parcourir, avec une publication proposant une vidéo fixe ancrée par une légende: «… j’ai pris cette vidéo ma première nuit de tournage dans mon nouveau jardin… un aperçu de ce que c’était que de travailler ce spectacle magique… Camp d’été @netflix… Je pense que nous avons tous trouvé l’or. »

Quant à ce que l’avenir nous réserve, elle est déjà prête à jouer dans un film intitulé Dr. Bird’s Advice for Sad Poets (elle joue Sally) avec Jason Isaacs et réalisé par Yaniv Raz, qui a précédemment dirigé Son of Morning en 2011.

Si vous n’avez pas encore terminé Outer Banks, nous espérons que vous l’apprécierez!

