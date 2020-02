Qui est Cécile de France? L’âge de la star du Nouveau Pape et ses précédents rôles! – HITC

Le joyau de la télévision des années 2010 a été ressuscité pour une continuation convaincante.

Le Nouveau Pape est une merveille et Cécile de France est de retour pour impressionner encore une fois.

Chez Paolo Sorrentino, nous avons confiance…

Le cinéaste italien de 49 ans est un talent remarquable et a fait ses preuves en tant que réalisateur. Son premier long métrage de réalisateur – One Man Up – est arrivé en 2001, qu’il a suivi avec les conséquences de The Consequences of Love, The Family Friend, Il Divo et This Must Be The Place.

Tous ont leurs mérites clairs, mais son chef-d’œuvre tous azimuts est venu en 2013 avec The Great Beauty. Il a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère aux 86e Academy Awards, mais aussi le BAFTA et le Golden Globe dans cette catégorie. Endetté envers le maître italien Federico Fellini, Sorrentino a embrassé ses influences tout en sculptant quelque chose de vertigineusement frais.

Par la suite, il a livré le Youth thématiquement similaire avec Michael Caine en 2015, ainsi que son défilé de débauche et d’introspection en 2018, Loro. Cependant, entre les deux, il a sorti la série télévisée The Young Pope. C’était un travail magnifique, et The New Pope de 2020 est sans aucun doute une fantastique continuation.

Paolo Sorrentino assiste au photocall “The New Pope” lors du 76e Festival du Film de Venise à la Sala Grande le 01 septembre 2019 à Venise, Italie.

Cécile de France dans Le nouveau pape

Le Jeune Pape a joué l’actrice belge de 44 ans Cécile de France dans le rôle de Sofia Dubois, et heureusement, elle reprend le rôle dans Le Nouveau Pape, qui voit également Jude Law revenir sous le nom de Pape Pie XIII.

Le personnage de Cécile est en charge du marketing du Saint-Siège, juridiction de l’évêque de Rome.

Elle a encore fait une impression sérieuse sur le public, avec une scène particulière impliquant un téléphone générant beaucoup de discussions!

Il est sûr de dire que les téléspectateurs la connaîtront du Jeune Pape, mais jetons un œil à ses autres rôles…

Cécile de France: Films & TV

Selon IMDb, Cécile est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 1991 de la série télévisée Cas de divorce (elle a joué Gabrielle Clement).

Depuis, elle a joué dans plusieurs séries, dont Chez Maupassant (Mathilde Loisel) et Le juge est une femme (Anna).

Cependant, elle est avant tout une actrice de cinéma et a présenté ses talents dans des titres tels que Lady J (Madame de La Pommeraye), Fanny’s Journey (Madame Forman), Summertime (Carol), The Kid with a Bike (Samantha), Herfter (Marie Lelay), Tour du monde en 80 jours (Monique La Roche) et plus.

Les fans d’horreur se souviendront également d’elle pour avoir joué Marie dans le film culte 2003 High Tension, autrement connu sous le nom de Switchblade Romance; il est tenu en très haute estime par les fans de genre.

Quant à l’avenir, elle devrait jouer dans Lost Illusions, De son vivant et Wes Anderson, The French Dispatch, avec Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Tilda Swinton et bien d’autres.

Est-ce que Cécile de France est sur Instagram?

Non, mais il y a une formidable page de fans qui se révèle essentielle.

Vous pouvez le trouver sur @cecile_de_france; il compte actuellement plus de 7 000 abonnés. Ils proposent une gamme de contenus, allant des couvertures de magazines, des snaps et des contenus liés au travail.

Il y en a également un sur Twitter à @CecileDeFranceF qui compte plus de 1000 abonnés.

Nous espérons que vous appréciez The New Pope!

