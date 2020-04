Qui est Chase Stokes? Découvrez l’âge, Instagram et les rôles précédents de la star de Netflix – HITC

Outer Banks sur Netflix raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents sur un été qui change la vie, mais qui est la star de la série, Chase Stokes?

Netflix est peut-être mieux connu pour créer des séries dramatiques à gros budget et pour lancer certains des plus grands acteurs de l’entreprise comme Stranger Things et The Witcher.

Mais quelque chose d’autre que le géant du streaming fait régulièrement, sans que beaucoup s’en rendent compte, c’est qu’il abandonne et que les acteurs à venir ont une chance de briller dans un film ou une série télévisée.

Revenant à Stranger Things, les jeunes acteurs de cette série étaient presque inconnus au début du spectacle, mais ils sont maintenant des stars internationales.

La dernière arrivée de Netflix, Outer Banks, cherche également à donner aux talents d’acteur moins connus l’occasion d’impressionner et il est prudent de dire qu’ils le font, en particulier le leader, Chase Stokes.

Outer Banks sur Netflix

Outer Banks est arrivé sur Netflix le 15 avril 2020.

La série suit un groupe d’adolescents qui vivent dans les Outer Banks de Caroline du Nord.

Ils attendent avec impatience un été amusant jusqu’à ce qu’une découverte surprenante les mette sur la voie de quelque chose de beaucoup plus dangereux, plein de conspiration, de personnages louches et d’une récompense potentiellement énorme à la fin.

Présentation de Chase Stokes en tant que John B

John B, le chef de file du groupe qui se fait appeler les “ Pogues ”, ouvre la voie dans Outer Banks.Il est beaucoup plus investi dans les événements de la série, car la figure manquante au centre de tout est son père. .

John B est joué dans Outer Banks par Chase Stokes.

Outer Banks est l’un des 11 rôles d’acteur de l’acteur de 27 ans à ce jour et est sans doute son plus grand rôle, car il joue le rôle principal sur le plus grand service de streaming du monde.

Ses débuts d’acteur sont venus en 2014 selon IMDb et sont arrivés peu de temps après son diplôme de l’Université de Floride centrale.

Loin du monde de l’acteur, Chase est également très actif sur les médias sociaux et possède des comptes sur Twitter et Instagram avec un nombre combiné de suiveurs d’un peu moins de 53 000 au moment de la rédaction.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Chase Stokes: Films et TV

Comme mentionné, les débuts d’acteur de Chase Stokes sont venus en 2014 avec une apparition dans le court métrage Lost Island.

Depuis lors, il a continué à apparaître dans 11 rôles, à la fois publiés et à venir.

Les plus importants d’entre eux sont venus comme Daytime Divas, Tell Me Your Secrets et le film 2018 entre les vagues.

Mais la crème de la crème est, sans aucun doute, son apparition dans Stranger Things de Netflix où il a joué le rôle de Reed dans l’épisode 6 de la saison 1.

Le rôle principal dans Outer Banks de Netflix aidera sans aucun doute à stimuler la carrière de Chase et nous sommes fascinés de voir où le joueur de 27 ans se retrouvera ensuite.

Outer Banks est disponible pour streaming maintenant sur Netflix après l’arrivée de la saison de 10 épisodes le 15 avril.

