Qui est Chris Bell? Échelles et amour dans l’épisode 2! – HITC

Friday Night Dinner saison 6 épisode 2 voit Chris Bell passer.

Quelle est votre sitcom préférée?

Il y a tellement de spectacles hilarants qui me viennent à l’esprit, mais nous parions qu’une bonne poignée d’entre eux sont venus grâce à Channel 4!

Au fil des ans, ils ont fait rire tant de gens comme Fresh Meat, Peep Show, The Inbetweeners, Derry Girls et au-delà.

Tous ces éléments ont été défendus par le public et quelques privilégiés ont acquis un statut emblématique. Cependant, pour le moment, la majorité répondrait à une telle question rapidement et avec confiance … “Vendredi soir, évidemment.”

Lorsque la brillante série de Robert Popper est arrivée pour la première fois en 2011, elle n’a pas vraiment décollé comme elle l’a fait maintenant, mais plus tard, elle a découvert une nouvelle vie sur les services de streaming et a gagné un tourbillon de nouveaux admirateurs.

Maintenant, c’est l’un des titres les plus appréciés de la télé, avec de nombreuses citations cimentées dans la culture populaire et des marchandises à gogo.

Récemment, nous avons été invités à rejoindre la famille Goodman pour la saison 6, qui a commencé à être diffusée le vendredi 27 mars sur Channel 4. Le premier épisode a servi de réintroduction hilarante au bercail, mais il y a beaucoup plus de rires à l’horizon.

Dîner du vendredi soir: Chris Bell stars

La saison 6, épisode 2 – intitulée “ The Plastic Bag ” – voit les tensions augmenter alors qu’Adam est incapable de dire à Jackie qu’il l’aime, mais le vrai dilemme implique Martin alors qu’il devient de plus en plus furieux par un sac en plastique coincé dans un arbre.

Un scénario étrange, mais qui fournit sans aucun doute de l’or comique tout au long.

Bien sûr, la distribution régulière est de retour, mais ils sont également rejoints par Chris Bell, qui est simplement crédité comme Ladder Guy.

“Je le reconnais définitivement, dans quoi il était?” vous pouvez penser à vous-même ou demander à la famille. Eh bien, il est probable que vous l’ayez déjà vu auparavant.

Les fans d’EastEnders peuvent le trouver familier, car il est tombé sur la place en 2017 pour quelques épisodes (il a joué Alan). Si vous n’êtes pas un fan de savons, il y a beaucoup plus de pièces d’où cela vient.

Chris Bell: Rôles précédents

Selon IMDb, il est apparu pour la première fois sur les écrans dans un court métrage de 2010 intitulé Tomorrow (il a joué Man in Pub).

Avance rapide jusqu’en 2013 et il a joué le rôle principal dans le film de tueur en série Simon de Warren Badenski, marquant des rôles ultérieurs dans des films comme He Who Dares (Det. Williams) de 2014, Hooligans at War: North vs. South (Chris Nelson), Angel (Joe), Essex Boys: Law of Survival (Danny), I Am Hooligan (Eddie) et The Curse of Robert the Doll (Officier Sardy).

La même année, il est apparu dans EastEnders, il est également apparu brièvement en tant que constable Madigan dans la série très populaire Call the Midwife.

Après cela, il a continué à décrocher des rôles dans Bonded by Blood 2 (Manager de club), Knights of the Damned (Tybalt the Inn Keeper), Rise of the Footsoldier 3: The Pat Tate Story (Borstal Screw), Welcome to Curiosity (Craig ) et la série Haunted.

