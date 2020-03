Qui est Chris Lyon? Rencontrez le nouveau venu de Netflix dans son deuxième rôle d’acteur! – HITC

Itaewon Class est actuellement diffusé sur Netflix, mais que savons-nous du nouveau venu Chris Lyon?

Netflix est peut-être mieux connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stanger Things et The Witcher, mais le géant du streaming ne se résume pas à l’œil nu.

En plus d’apporter du contenu de grande envergure à son public avec des acteurs de renom, Netflix est également un foyer de nouveaux acteurs émergents pour se faire un nom.

Netflix donnant une chance aux acteurs émergents est quelque chose que nous avons vu de plus en plus ces dernières années et dans la nouvelle série dramatique sud-coréenne, Itaewon Class, c’est exactement le cas pour le nouveau venu de Netflix Chris Lyon.

Itaewon Class sur Netflix

Itaewon Class est une série dramatique sud-coréenne qui raconte l’histoire de Park Sae-roy. Sa vie est rapidement bouleversée après une confrontation avec un tyran qui le conduit à être expulsé de l’école et son père est tué dans un tragique accident.

Pas perturbé par ces revers, cependant, Sae-roy suit les traces de son père et lance un bar-restaurant, DanBam, et lui et son équipe s’efforcent de faire de l’établissement un succès.

La série est diffusée chaque semaine sur la chaîne coréenne JTBC ainsi que sur le service de streaming Netflix.

Le premier épisode a été diffusé le 31 janvier 2020 et avec 16 épisodes au total, la série ne devrait pas se terminer avant les deux derniers épisodes, respectivement les 20 et 21 mars.

Présentation de l’acteur Kim To-ni Chris Lyon

Kim To-ni (ou Tony Kim) est membre du personnel à temps partiel du DanBam. Le personnage est d’origine coréenne et guinéenne et parle couramment le français et le coréen.

Dans la série, Kim To-ni est joué par l’acteur américain Chris Lyon.

Chris Lyon, né en 1993, a grandi dans le Connecticut jusqu’à l’âge de 10 ans, lorsque lui et sa famille ont déménagé à Orlando, en Floride.

Au cours de ses premières années, Chris a développé une passion pour la musique et à l’école et au collège s’est rapproché d’un certain nombre d’étudiants coréens étrangers.

Tous deux ont conduit Chris à visiter la Corée du Sud où il a rencontré les artistes musicaux G-Dragon et Shinsegae en 2017 et c’est à cette époque que Chris s’est vu offrir son premier rôle d’acteur.

Chris Lyon: Films et TV

Incroyablement, Chris Lyon n’a que deux rôles d’acteur à son nom au moment de la rédaction.

Le premier d’entre eux est venu dans le film sud-coréen 2019 Miss and Mrs Cops.

Le deuxième des rôles d’acteur de Chris Lyon vient évidemment dans Itaewon Class et l’acteur prometteur espèrera sans aucun doute qu’un rôle sur Netflix pourra mener à de plus grandes choses à l’avenir.

Itaewon Class, mettant en vedette Chris Lyon, est disponible en streaming maintenant via Netflix et les derniers épisodes sortiront dans les semaines à venir. Comme mentionné, les deux derniers épisodes devraient sortir respectivement les 20 et 21 mars.

