Qui est Claire Darbyshire? Un prisonnier transgenre à Welcome to HMP Belmarsh avec Ross Kemp – HITC

L’intérêt pour l’affaire Claire Darbyshire a refait surface à la suite de la dernière série de Ross Kemp.

Avouons-le, vous ne pouvez pas battre un bon documentaire.

Il y a des personnalités particulièrement remarquables qui méritent d’être soulignées: Louis Theroux, Michael Moore, Alex Gibney, Nick Broomfield. Tout cela est formidable en soi, mais prenons un moment pour féliciter le seul et unique Ross Kemp.

L’acteur et auteur anglais de 55 ans est bien connu en tant que journaliste d’investigation et a été plusieurs fois sur nos écrans plongeant profondément dans des sujets qui ont captivé une grande curiosité.

La plupart se souviendront de lui pour la série documentaire primée aux BAFTA Ross Kemp on Gangs, mais il nous a également donné des efforts tels que Ross Kemp en Afghanistan, Ross Kemp: Extreme World et plus encore.

Ross Kemp prend la parole lors d’un événement BUILD à AOL London le 13 juillet 2017 à Londres, en Angleterre.

Bienvenue au HMP Belmarsh avec Ross Kemp

Son dernier en date est Welcome to HMP Belmarsh avec Ross Kemp.

Dans une série en deux parties, il se dirige vers la prison à sécurité maximale pour enquêter sur ceux qui sont détenus dans ses murs. L’épisode 2 – diffusé le jeudi 16 janvier 2020 sur ITV à 21 heures – le voit parler avec des détenus anti-islamiques qui ont été séparés du reste de la population carcérale dans le but de prévenir la violence.

Il se rend également au service de santé de la prison pour rencontrer Claire Darbyshire…

Qui est Claire Darbyshire?

Claire Darbyshire est une détenue transgenre de Dagenham, dans l’est de Londres, qui a historiquement été condamnée à l’une des peines minimales les plus basses pour meurtre en Grande-Bretagne.

Elle est née mâle mais a choisi d’être femelle.

Tel que rapporté par la BBC, la femme de 36 ans a été reconnue coupable du meurtre de son père de 67 ans qui souffrait de SP et a été condamnée à une peine minimale de quatre ans en 2016. Elle a travaillé comme aide-soignante.

Elle affirme qu’ils ont tous deux fait un pacte de suicide et, après l’avoir condamnée, Recorder of London Nicholas Hilliard QC a déclaré: «J’accepte votre témoignage selon lequel votre père a soulevé la question de mettre fin à sa propre vie et il voulait le faire et voulait votre aide pour faites-le. »Cependant, il a ajouté que cela avait été fait illégalement et qu’aucune défense contre le meurtre n’était légitime.

L’affaire Claire Darbyshire

Comme indiqué par la source précédente (BBC), le dossier médical de son père présentait des signes d’agression passés, mais aucun dossier de tentative de suicide. Le procureur Jonathan Rees QC a également informé les jurés qu’aucune autre infirmière qui lui avait rendu visite n’avait mentionné de discours ou de comportement suicidaire.

Claire a dit qu’elle avait étouffé son père après l’échec d’une tentative de surdose qu’ils avaient prise tous les deux. Son corps a été retrouvé huit jours après le meurtre de 2015.

La source ajoute également que l’inspecteur-détective Sarah McConnell du Met Police’s Homicide a déclaré à propos des événements qui se sont produits: “Le mode de vie reclus que Brian et Claire Darbyshire avaient vécu pendant un certain nombre d’années signifie qu’il est difficile de comprendre pleinement leur situation précise.”

Les conversations de Ross Kemp avec elle se révéleront sûrement éclairantes pour ceux qui sont intrigués par l’affaire.

