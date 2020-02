Qui est Cláudia Okuno? Lisez la publication Instagram inspirante du nouveau venu Netflix! – HITC

Cláudia Okuno présente ses capacités dans la série Netflix Spectros.

Spectros est arrivé et Cláudia Okuno fait bonne impression.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, effacez vos horaires…

Au cours des deux dernières années, Netflix a rendu de plus en plus facile de rester à la maison, de se pelotonner sur le canapé et de se connecter à d’innombrables heures de divertissement. L’année dernière, ils ont livré plus de grands spectacles que nous ne savions même pas, mais nous ne pourrions vraiment pas faire autrement.

Il n’y a absolument aucun signe de ralentissement pour 2020, car ils ont déjà livré de nouvelles saisons de favoris des fans et présenté de superbes nouveaux titres tels que Locke & Key, The Stranger et la série documentaire convaincante The Pharmacist.

Maintenant, nous avons été traités une fois de plus avec l’étrange et merveilleux Spectros, qui a atterri sur le service de streaming le jeudi 20 février.

Plongeons-nous, allons-nous …

Spectros: Cláudia Okuno

Cette nouvelle série brésilienne met en vedette l’actrice de 25 ans, Cláudia Okuno, et se compose de sept épisodes maintenant prêts à se gaver de Netflix.

Il a été réalisé par Douglas Petrie et est présenté comme un thriller surnaturel qui mélange le folklore brésilien intrigant avec l’histoire et des histoires de fantômes japonais. Des trucs assez cool.

Situé dans le quartier Liberdade de São Paulo, le conte suit cinq adolescents qui sont soudainement plongés dans un mystère étrange impliquant des entités surnaturelles. Ils sont enfermés dans un conflit entre les fantômes et les sorcières, mais ils se rendent vite compte qu’il y a bien plus que cela… le passé doit être découvert et corrigé.

Cláudia joue Mila, l’un des adolescents pris dans tout cela, mais où l’avons-nous déjà vue?

Cláudia Okuno: Films et séries télé

Selon IMDb, Spectros marque ses débuts comme le premier projet d’écran sur lequel elle a travaillé.

C’est donc une nouvelle venue tout droit!

Atteindre un rôle aussi important dans une série aussi imaginative avec le potentiel de toucher autant de publics grâce à Netflix est vraiment impressionnant. En réfléchissant à sa performance, l’opportunité qui lui a été donnée était bien méritée.

Comme nous l’apprendrons, elle était vraiment reconnaissante…

Cláudia Okuno sur Instagram

Étant donné qu’elle est une nouvelle venue, cela vaut vraiment la peine de la suivre sur Instagram pour rester à jour et voir ce qu’elle a en magasin.

Vous pouvez la retrouver sur @clauokuno; elle compte actuellement plus de 2 600 abonnés.

Dans un récent article sur Spectros, elle a écrit: «Spectros est dans l’air! Aujourd’hui est une étape très importante et je voulais exposer un peu ce que cela signifie pour moi… En 2017, j’étais frustré professionnellement, abandonnant mes projets, craignant de refaire une dépression. La promesse de fin d’année que j’ai faite pour 2018 était simplement d’accepter de vivre ce que la vie m’offrait, de vivre ce que la vie m’offrait. »

Elle poursuit en expliquant qu’elle a été approchée par un producteur de casting lors d’un concours de beauté: «Je ne voulais pas faire le test… je n’étais pas actrice, mais quand elle a dit ‘ça ne fait pas de mal d’essayer’ , Je me suis souvenu de la promesse de fin d’année que je m’étais faite. »

Cláudia explique qu’il y avait alors des semaines d’attente et que pendant cette période sa famille traversait une période particulièrement difficile. Cependant, elle poursuit en écrivant: «Puis un jour, je suis sortie de la douche et j’ai vu que j’avais un appel manqué du producteur… j’avais obtenu le rôle et de là j’ai vu dans ma famille une injection de joie et de joie… Spectros n’était pas seulement un travail pour moi. Spectros était ce dont ma famille et moi avions besoin à l’époque. »

En signant, elle exprime: «J’ai gagné à la loterie de la vie quand j’ai obtenu le rôle de Mila. Je suis donc extrêmement reconnaissant à tous ceux qui m’ont confié cette opportunité, qui m’ont soutenu, qui ont été particulièrement patients avec moi (un débutant), qui m’ont enseigné et étaient à mes côtés. J’ai fait de mon mieux et j’espère avoir livré un résultat égal à tous les professionnels impliqués, j’espère avoir honoré le travail avec lequel ils m’ont fait confiance. Enfin, j’espère que vous l’aimez, amusez-vous et ne m’appelez pas une princesse … “

