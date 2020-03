Qui est Constance Nunes? Rencontrez la star de Rust to Riches sur Instagram! – HITC

Car Masters: Rust to Riches saison 2 est maintenant disponible sur Netflix.

Bien que Netflix soit surtout connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, le service de streaming est devenu la maison d’un public passionné de voitures ces dernières années grâce à des émissions telles que Hyperdrive, Fastest Car et Car Masters: De la rouille aux riches.

La dernière de ces émissions, Car Masters, est arrivée sur Netflix en septembre 2018 et maintenant, en mars 2020, la deuxième saison tant attendue de l’émission est arrivée, plus grande et meilleure que jamais.

Car Masters se concentre sur un certain nombre de mécaniciens automobiles travaillant dans le célèbre garage Gotham en Californie, mais aucun n’est plus accrocheur que Constance Nunes, qui est un favori des fans de la série.

Car Masters: Rust to Riches sur Netflix

La deuxième saison de Car Masters, arrivée sur Netflix le 27 mars 2020, poursuit les coulisses du fonctionnement du célèbre garage Gotham à Temecula, en Californie.

Après que la saison 1 nous ait présenté le garage et ses mécaniques, la saison 2 prend les choses à un tout nouveau niveau alors que l’équipe de Gotham Garage emménage dans une deuxième installation pour faire de la magie avec les voitures.

Qui est Constance Nunes?

Constance Nunes est l’un des quatre mécaniciens de Gotham Garage.

Elle se démarque cependant de la foule, car elle est la seule femme parmi les acteurs de la série.

Malgré cela, elle est devenue une grande favorite auprès des fans de Car Masters, car sa passion pour les voitures est évidente.

Constance est née au Portugal le 17 novembre 1989 mais a déménagé aux États-Unis à un jeune âge.

Maintenant âgée de 30 ans, Constance a obtenu son amour des voitures de son père, qui était lui-même un coureur de dragsters.

Rencontrez le fanatique de voiture sur Instagram

En plus d’une passion pour les voitures, Constance a également fait une bonne partie de la modélisation et est apparue dans des publicités pour un certain nombre de marques, apparaissant même dans une publicité du Super Bowl pour Kia en 2016.

L’histoire de la modélisation de Constance transparaît sur son Instagram où elle peut être vue en train de poser en plus des voitures qu’elle a construites, y compris sa très Mustang de 1964,5, surnommée la «Babystang».

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

La saison 2 de Car Masters: Rust to Riches est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 27 mars 2020.

