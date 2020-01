Qui est Daniela Denby-Ashe? La star de maman était à Eastenders! – HITC

La troisième et dernière saison est un délice absolu.

Daniele Denby-Ashe a impressionné le public dans la sitcom britannique Mum.

Quand vous avez un casting aussi bon que ça, vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre…

Dans le rôle principal de maman titulaire Cathy, nous avons la seule et unique Lesley Manville, qui a réalisé de brillantes performances dans des films de Mike Leigh comme Another Year et Topsy-Turvy. Plus récemment, elle a également fait exploser les fans de Paul Thomas Anderson dans Phantom Thread en 2017 en tant que sœur de Woodcock, Cyril.

Sa présence à l’écran est puissante, tout comme celle de Peter Mullan, qui incarne Michael. Il a été dans The Magdalene Sisters, War Horse et plus encore, mais c’est en 2011 au Tyrannosaure qu’il a livré sa plus grande performance.

Ils sont tous les deux en bonne forme dans la série comique de Stefan Golaszewski, qui est arrivée sur les écrans en 2017. Nous avons eu trois saisons au total, et chacune mérite d’être chérie – on dit qu’il n’y en aura plus!

Daniela Denby-Ashe stars dans maman

Nous avons mis en lumière les deux joueurs clés, mais prenons un moment pour célébrer Daniele Denby-Ashe.

L’actrice anglaise de 41 ans incarne Claire pour une poignée d’épisodes de la troisième saison, mais est apparue dans un certain nombre de rôles télévisés bien connus tout au long de sa carrière.

C’était merveilleux de la voir rejoindre le casting déjà empilé.

Alors, où l’avons-nous vue auparavant?

Daniela Denby-Ashe: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 1992 de Jackie de Desmond.

Depuis, elle a continué à jouer dans une série d’émissions de télévision, notamment Silent Witness (elle a joué Julia Lubas), Midsomer Murders (Camilla Farquaharson), Crooked House (Hannah), North & South (Margaret Hale) et The Bill (divers ).

Cependant, elle est surtout connue pour avoir joué Janey Harper dans la populaire sitcom My Family, Lorraine Donnegan dans Waterloo Road et Sarah dans Eastenders dans les années 90.

Elle a également joué dans certains films, comme Rekindle (Holly Adams) et Maxwell (Andrea Martin) en 2011.

Daniela Denby-Ashe est-elle sur Instagram?

Si vous êtes fan de son travail, ça vaut le coup de le savoir.

Malheureusement, Daniela n’est pas sur Instagram, mais vous pouvez suivre un compte de fan sur @danieladenbyashefans; il compte actuellement plus de 600 abonnés.

Il existe un large éventail d’anciens clichés, mais il n’a pas été mis à jour depuis un certain temps.

Elle a Twitter – @harper_janey – mais de même, il n’a pas été actif depuis un certain nombre d’années. Le meilleur endroit pour l’attraper est sur les écrans!

