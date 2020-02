Qui est David Gridley? Rencontrez le heartthrob sur Instagram et explorez ses précédents rôles! – HITC

Le dernier lot d’épisodes de Team Kaylie le confirme comme un joyau de bien-être.

David Gridley est devenu un grand favori grâce à l’équipe Kaylie.

Netflix, continuez à venir!

C’est rapidement devenu un spectacle préféré de beaucoup sur le merveilleux service de streaming, racontant l’histoire d’un milliardaire de 19 ans qui est soudainement condamné à un service communautaire. Elle est obligée de travailler dans un collège et de diriger le Wilderness Club, composé d’un groupe varié d’enfants auxquels elle s’attache bientôt.

L’équipe Kaylie a été créée par Tracy Bitterolf et dirigée par Bob Koherr, arrivant pour la première fois sur Netflix le lundi 23 septembre 2019. La partie 3 vient d’atterrir et le public a eu droit à neuf généreux épisodes pour plonger, ce qui est juste de dire que la plupart l’ont couru assez rapidement.

C’est sans doute la meilleure partie à ce jour. Certains personnages se sont vraiment démarqués cette fois-ci, dont un, en particulier, a retenu l’attention…

David Gridley dans l’équipe Kaylie

David Gridley joue dans l’équipe Kaylie en tant que Colt Axelrod.

Comme l’a noté l’équipe Kaylie Fandom, il est le leader des Lumberjacks, les rivaux des Porcupines. C’est un très bon personnage tout autour, et il sera intéressant de voir comment sa relation avec Kaylie s’épanouit.

Les fans veulent vraiment voir l’acteur marquer plus de temps:

David Gridley: Films et séries télé

Selon IMDb, David est apparu pour la première fois sur les écrans dans un court métrage intitulé O’Angelo (il a joué Angelo) en 2013, la même année où il a joué le rôle de PFC Green dans la série télévisée Army Wives.

Depuis, il a accumulé une riche expérience télévisuelle, mettant en valeur ses talents dans des émissions telles que Guidance (Tyler James), Star (Waiter), Love Daily (Cole), Dynasty (Connor) et The Last Ship (SN Henry Bell).

Il a également joué dans un certain nombre de longs métrages, dont The Duff (Allen) de 2015 avec Mae Whitman et Bella Thorne, Rhino (Chris Newton) et BAB (Brenton). D’autres travaux courts incluent The Lost (Andrew), Good for Grapes: Waiting on a Ghost, Prelude (Lost Soldier) et Retribution (Killian).

Penchons-nous également sur l’avenir, car il est déjà enfermé pour incarner Ryan dans le prochain film d’horreur à suspense Stoker Hills, réalisé par Benjamin Louis (il a précédemment dirigé State Evidence).

David Gridley assiste à l’ECOLUXE Park City

Suivez David Gridley sur Instagram

Si vous êtes fan, vous savez quoi faire…

Vous pouvez trouver David sur Instagram à @david_gridley; il compte actuellement plus de 3 000 abonnés.

Il y a des snaps superbes et élégants à parcourir, ainsi que des articles liés au travail. Il y a même du cosplay Joker en cours – que demander de plus!

Nous avons hâte de voir plus d’Équipe Kaylie sur toute la ligne.

