Qui est David Stakston? Âge de la star de Ragnarok, Instagram et rôles précédents – HITC

Déplacez-vous sur Thor, David Stakston apporte le tonnerre.

Les fans de Ragnarok sont déjà obsédés par David Stakston!

Netflix nous a donné tellement de grands spectacles au fil des ans, cela ne fait aucun doute. Bien sûr, il y en a qui nous attendent patiemment pour de nouvelles saisons, mais sans doute, le plus grand frisson est lorsque vous tombez sur un joyau complet qui était hors de votre radar.

Récemment, nous avons eu des goûts de The Stranger qui ont soudainement refait surface et assuré notre attention totale et sans partage. De même, de nombreux publics viennent de plonger dans Ragnarok.

Ce drame en norvégien est arrivé fin janvier et a été écrit par Adam Price.

Se déroulant dans la ville fictive d’Edda, la série aborde la question globale du changement climatique, mais d’une manière si imaginative et divertissante. Nous avons été présentés à un adolescent protagoniste qui a reçu les pouvoirs du puissant Thor pour aider à protéger la planète. Évidemment, il s’inspire de la mythologie nordique d’une manière très rafraîchissante, mais regardons plus profondément le casting pendant un moment.

David Stakston à Ragnarok

A Ragnarok, David Stakston, 20 ans (selon Wikiking) fait un superbe travail dans le rôle de Magne.

Le personnage et la performance de David ont déjà suscité des éloges sur les réseaux sociaux. Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

David Stakston: Films et séries télé

Selon IMDb, David est apparu pour la première fois sur des écrans en 2015 dans la série télévisée Skam.

Jouant le rôle de Magnus Fossbaken / David, il a repris le rôle pendant quelques années à travers dix-neuf épisodes impressionnants.

C’est un drame romantique centré sur les adolescents d’une école d’Oslo qui traite des inconvénients et des problèmes de la vie quotidienne. Il affiche un score d’audience incroyable de 8,7 sur IMDb, et oui, cela vaut vraiment la peine d’être regardé.

Quant à son prochain projet, nous avons Ragnarok!

Donc, il n’a pas été beaucoup, mais ce qu’il a fait a sérieusement impressionné le public. Nous nous attendons à le voir de nouveau sur les écrans très bientôt grâce à Ragnarok, mais pour l’instant, son IMDb suggère qu’il n’est pour l’instant mis en vedette que dans un court métrage appelé Vill ni åka mera.

Suivez David Stakston sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail à Ragnarok et que vous souhaitez rester à jour avec lui, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @ david.stakston; il compte actuellement un peu plus de 1 600 abonnés.

Il y a de superbes instantanés et selfies à vérifier, y compris un tas de messages liés à Ragnarok. Espérons qu’il marque une deuxième saison!

