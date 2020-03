Qui est Da’Vinchi? Acteur qui joue Darnell Hayes dans The CW drama – HITC

Toute la saison américaine 2 a été diffusée sur Netflix américain la semaine dernière.

Le drame est revenu via le géant du streaming 18 mois après sa première édition sur les écrans.

Il est inspiré par l’histoire vraie du champion de la NFL Superbowl, Spencer Paysinger – qui est un producteur consultant sur le spectacle – et met en vedette un acteur anglais, le né à Birmingham Daniel Ezra, comme son personnage principal, Spencer James.

Les acteurs moins connus de One All American se révèlent également populaires auprès de leurs fans.

Et chez HITC Entertainment, nous avons creusé un peu sur cet homme, celui qui représente Darnell Hayes, ci-dessous…

Quel est le vrai nom de l’acteur Da’Vinchi?

Selon Sesimag.com, le vrai nom de Da’Vinchi est Abraham D. Juste, bien que nous ne sachions pas ce que signifie le «D».

“[Leonardo] da Vinci était un homme de la Renaissance », a-t-il expliqué sur le site Web. «Il était mathématicien; il était botaniste; il était ingénieur, scientifique. Il a fait tellement de choses différentes, et beaucoup de gens le connaissent comme peintre.

“Exactement comme moi; Je ne suis pas seulement un acteur. J’ai commencé dans l’industrie comme faisant de la musique, du rap… [There are] tant de compétences que j’ai, et je pense que ce nom me convient. Je suis un homme de la Renaissance. “

La biographie IMDB de six pieds trois étoiles le décrit comme «un nouveau venu rapide dans la communauté des acteurs originaires de la côte Est (États-Unis)». Selon Sesimag.com, il a étudié en Floride avant de déménager dans le New Jersey – et plus tard à Los Angeles, en Californie – dans la poursuite de son rêve d’acteur.

IMDB ajoute qu’il a également joué au Diamondz N da Ruff, le café et salon basé à Newark, dans le New Jersey, appartenant à la mère de Jay-Z, Gloria Carter.

Quel âge a Da’Vinchi?

Da’Vinchi avait 22 ans lorsque son interview avec Sesimag.com a été publiée en juin 2018, ce qui fait de lui 24 ou presque.

Selon IMDB, son premier crédit d’acteur est arrivé la même année, quand il a joué Eric dans Jessica Jones. Cependant, c’est pour son rôle de Cash Mooney dans Grown-Ish que Da’Vinchi est peut-être le mieux connu.

Comment regarder All American au Royaume-Uni…

All American est un original CW et peut être diffusé via Netflix aux États-Unis.

Selon Bustle.com, il n’y a pas encore de mot sur le fait que cela ornera ou non nos écrans de télévision.

Cependant, si vous souhaitez le regarder légalement – et ne souhaitez pas traverser l’Atlantique pour le faire – le coffret peut être acheté pour 24,99 $ (environ 22 £) sur Amazon.

