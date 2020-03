Qui est desséché? Les fans de ce podcast de Peter Crouch spéculent sur l’identité d’un mystérieux joueur de football – HITC

Que Peter Crouch Podcast a lancé une recherche nationale pour un joueur de football mystère.

C’est toujours fascinant de voir ce qui arrive aux stars du football à leur retraite.

Très souvent, les trois principales voies empruntées par les joueurs sont le coaching et la gestion, le punditry ou la disparition des projecteurs.

Pour Peter Crouch, la voie qu’il a empruntée est le punditry mais en plus de cela, il est également devenu une star des médias à part entière grâce au podcast That Peter Crouch.

Ce podcast de Peter Crouch, qui en est maintenant à sa troisième série, sort chaque semaine et met en vedette l’ancienne star de Liverpool et d’Angleterre, ainsi que les co-animateurs Tom Fordyce et Chris Stark, discutant de tout dans le monde du football, des capitaines aux trophées.

Le podcast est devenu un énorme succès avec des milliers d’écoute hebdomadaire.

Qui est desséché?

Dans le premier épisode de 2020, That Captains Episode, un joueur avec le surnom de “ Parched ” est mentionné par Crouch comme quelqu’un qui sauterait des pauses-boissons à l’entraînement et serait toujours à l’oreille du manager pour discuter des tactiques.

Naturellement, Tom et Chris étaient tous deux très curieux de découvrir l’identité de ce joueur mais Peter est resté les lèvres serrées.

Au cours des mois qui ont suivi, les fans du podcast ont également rejoint le débat, à la recherche de l’identité de ce mystérieux joueur.

Cependant, Crouchy est resté discret sur l’identité réelle, mais a donné de petits indices et indices dans les derniers épisodes quant à l’identité du joueur.

Les fans spéculent sur l’identité du joueur de football mystère

Les fans des médias sociaux et même les bookmakers se sont mis à l’acte pour théoriser et spéculer sur qui pourrait être desséché.

Plusieurs noms ont été échangés, tous les joueurs du passé de Peter Crouch avec des noms très convaincants jetés dans la discussion.

Glen Whelan, Darren Fletcher, Matthew Etherington et Jermaine Pennant ne sont que quelques-uns des noms à apparaître dans la discussion sur les médias sociaux tandis que les bookmakers offrent également des cotes sur un certain nombre de joueurs, dont un élit Charlie Adam comme favori le 5/2 cotes au 11 mars.

Que nous apprenions ou non l’identité du mystérieux joueur desséché reste à voir.

Ce podcast Peter Crouch est disponible pour diffuser via BBC Sounds ainsi que d’autres sites de podcast, y compris Spotify.

