Qui est Dig 301? L’actrice Dina Shihabi joue l’IA dans l’émission Netflix! – HITC

La deuxième saison d’Altered Carbon a apporté un certain nombre de nouveaux visages.

La nouvelle saison de l’émission dystopique Netflix présente les goûts de l’actrice Dina Shihabi.

Rejoignant le casting stellaire d’Anthony Mackie, Lela Loren et Chris Conner, Dina joue le rôle de Dig 301.

Son personnage est également un ami proche de Chris Edgar Allan Poe. Alors, qui est Dig 301?

Rencontrez Dig 301

L’actrice Dina Shihabi a rejoint la deuxième saison de Altered Carbon dans le rôle de Dig 301.

Dig 301 est une ancienne intelligence artificielle archéologique et un ami proche de Poe dans l’émission Netflix.

Le personnage n’a plus de travail depuis un certain temps, mais elle trouve un nouveau but lorsqu’elle accepte d’aider Poe.

Expliquant plus sur le rôle de Dig 301, la productrice exécutive de l’émission, Alison Schapker, a déclaré à IGN: «Dig est une IA sans travail pour un« archéologue »- c’est ce que nous appelons les archéologues de la planète qui ont aidé les gens qui ont creusé ces artefacts des Anciens parce qu’il y était une civilisation là-bas avant que les humains ne colonisent cette planète. »

Qui est Dina Shihabi?

Dina Shihabi est une actrice saoudo-palestinienne, mais elle est désormais basée en Amérique. Un de ses rôles les plus mémorables est Hanin dans la saison 1 de Jack Ryan.

Pour cela, elle a reçu une nomination pour la meilleure actrice de soutien dans une série dramatique aux Critics Choice Awards 2019.

Dina est également connue pour interpréter Neda Kazemi dans Daredevil de Netflix.

EXPLIQUÉ: Altered Carbon: Quelle est la signification de Meths dans la série Netflix?

Que disent les gens sur Dina Shihabi en tant que Dig 301?

Ils l’aiment! De nombreux fans trouvent Dina une belle addition à la distribution d’Altered Carbon.

Un fan a tweeté: “De loin le meilleur ajout au casting @ dinashihabi … Poe était une IA incroyable, mais je serai damné si Annabel n’était pas au centre de toute l’histoire d’une manière unique.”

