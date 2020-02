Qui est Elaiza Ikeda? Rencontrez l’actrice Followers sur Instagram – HITC

Followers, une nouvelle série dramatique en provenance du Japon, est arrivée sur Netflix!

Netflix est peut-être mieux connu pour sa gamme de séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais en tant que service de streaming mondial, nous avons vu de plus en plus de films et de séries télévisées internationaux faire leur apparition sur Netflix ces derniers mois.

L’année 2020 a débuté avec des séries assez prestigieuses telles que Rise of Empires: Ottoman de Turquie, Ragnarok de Norvège et la romance sud-coréenne Crash Landing On You.

Maintenant, c’est au tour du Japon et de la nouvelle série J-drama Followers qui est sortie sur Netflix le 27 février 2020.

Abonnés sur Netflix

Les abonnés racontent l’histoire d’un groupe de femmes vivant dans la ville animée et lumineuse de Tokyo.

L’histoire est centrée sur une actrice en herbe, Natsume Hyakuta, qui atteint la célébrité du jour au lendemain après qu’une photo sincère d’elle ait été téléchargée sur Instagram.

Nous suivons ensuite Natsume et un groupe de femmes basées à Tokyo alors qu’elles se croisent et recherchent le sens et le bonheur dans le monde réel.

Rencontrez l’actrice Elaiza Ikeda

Dans le rôle de Natsume Hyakuta dans Followers, Elaiza Ikeda, mannequin et actrice de 23 ans.

Née le 16 avril 1996 aux Philippines, la star japonaise est impliquée dans l’industrie du mannequinat depuis 2009 et n’a commencé à jouer que deux ans plus tard en 2011.

Loin des podiums ou du monde du théâtre, Elaiza est également très active sur les réseaux sociaux avec des comptes sur Twitter et Instagram avec plus de 1,1 million d’abonnés chacun.

Elaiza Ikeda: Films et TV

Comme mentionné, le premier rôle d’acteur d’Elaiza est venu en 2011 lorsqu’elle est apparue comme le personnage Takemoto dans le film japonais High School Debut.

Depuis lors, Elaiza a joué dans près de 30 rôles d’acteur.

La plupart d’entre eux sont venus dans des films et des émissions de télévision japonais tels que

Cependant, elle est également apparue dans un rôle de voix dans le film de Wes Anderson 2018 Isle of Dogs que le public occidental reconnaîtra plus probablement.

Followers, avec Elaiza Ikeda, est disponible en streaming maintenant sur Netflix après la série de neuf épisodes publiée le 27 février.

