Qui est Ella-Rae Smith? L’âge de la star de l’étranger, Instagram et les rôles précédents – HITC

C’est une série que beaucoup ont eu du mal à éteindre.

L’étranger avec Ella-Rae Smith a enfin atterri!

La série de Danny Brocklehurst a atteint le service de streaming le jeudi 30 janvier 2020 et a donné au public huit épisodes captivants à plonger.

Il a déjà reçu de nombreux éloges sur les réseaux sociaux, avec un accent particulier sur sa distribution empilée. Dans les rôles clés, nous avons les goûts de Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) en tant qu’étranger titulaire, Richard Armitage (The Hobbit trilogy) comme Adam Price, Siobhan Finneran (Happy Valley) comme DS Johanna Griffin, Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous) comme Heidi et plus.

Dès le début, cette histoire du monde d’un homme bouleversé par un étranger révélant des secrets sinistres est extrêmement imprévisible. Il s’aventure dans un territoire surprenant, et il y a toujours le sentiment qu’une autre révélation est juste au tournant pour nous surprendre.

Avec les interprètes susmentionnés, la distribution de soutien fait également un excellent travail de construction de ce réseau d’intrigues, alors mettons en vedette Ella-Rae Smith…

Ella-Rae Smith dans The Stranger

L’actrice et mannequin anglaise Ella-Rae Smith, 21 ans, incarne le personnage de Daisy Hoy dans The Stranger.

Bien que ce ne soit pas le showstopper de la série en raison de beaucoup moins d’écrans, c’est merveilleux de la voir ici et nous sommes ravis de voir ce qu’elle a aligné ensuite, car elle devrait également jouer dans Sweetheart (elle jouera Isla), Suppression (Stacey) et Seance (Helina), selon IMDb.

Si vous l’avez reconnue, vous en avez peut-être vu une poignée…

Ella-Rae Smith: Films et séries télé

Selon IMDb, Ella est apparue pour la première fois sur les écrans très brièvement dans un court métrage de 2013 intitulé Kitty Litter.

Quelques années plus tard, elle incarne Mia dans deux épisodes de la série télévisée Marley’s Ghosts. En 2017, elle a décroché son premier rôle au cinéma dans Butterfly Kisses de Rafael Kapelinski (elle a joué Ella). C’est un travail incroyablement audacieux et audacieux centré sur un jeune homme avec un horrible secret – un joyau sous-estimé des années 2010 qui a été projeté au 67e Festival du Film de Berlin.

Elle a ensuite joué dans un certain nombre de fonctionnalités, y compris l’acteur Liam Neeson The Commuter (Sofia), Boogie Man 2018 (Kristen), 2: Hrs (Vic) et Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (Madame M’s Crew) .

Quant à la télévision, vous pouvez la reconnaître comme Fola dans The Witcher de Netflix. Sinon, il convient également de noter qu’elle a joué dans d’autres titres télévisés tels que Into the Badlands (Nix) et Clique (Phoebe Parker-Fox).

Suivez Ella-Rae Smith sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail, la meilleure façon de se tenir au courant de tout ce qui concerne Ella est Instagram!

Vous la retrouvez chez @ellaraesmith; elle compte actuellement 26,5k followers.

Le jour de sa sortie, elle a posté un cliché avec ses co-stars sous-titrées: «Aujourd’hui, c’est le jour! “The Stranger” de @ harlancoben – les huit épisodes sur @netflix dans le monde entier pour vous faire plaisir. “

Eh bien, il est sûr de dire que la frénésie est tombée en régal pour la plupart.

Dans d’autres nouvelles, qui est la star de The Stranger Brandon Fellows?